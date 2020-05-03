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İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altında tutan yağmurlu hava gün boyu devam edecek. AKOM'dan Marmara ve çevresinde sağanak uyarısı geldi.

03 Mayıs 2020 Pazar 23:03
İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek

İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun büyük bölümünde yağmurlu hava etkisini sürdürüyor. AKOM’un paylaştığı son verilere göre il genelinde devam eden sağanak şeklinde görülen yağışlar, hafta başında da etkisini gösterecek. AKOM, kentin baraj doluluk oranını yüzde 68’ler seviyesinde olduğunu açıkladı.

İBB AKOM yaptığı açıklamada, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülen yağışların, Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden (00:00) itibaren etkisini arttıracağı ve akşam saatlerine (18:00) kadar il genelinde kuvvetli sağanak (20-50kg/m2 arası) yağış geçişlerinin yaşanacağı tahminini paylaştı.

Serin ve yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.


SU KULLANIMINDA TASARRUFLU OLUNMALI

AKOM, paylaştığı “6 Aylık Hava Tahmini Raporu”nda İstanbullulara su kullanımını konusunda tasarruflu olunması yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayının son haftasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile yağışlar mevsim normallerinin yüzde 22 altında gerçekleşti. Yaz ayları başlarken, geçmiş yıllarda yüzde 85-90’lar seviyesinde olan baraj doluluk oranları hali hazırda yüzde 68’ler seviyesinde seyretti.

Mayıs ayının ilk yarısı tropikal (ılık ve yağışlı), ikinci yarısının ise yaz havasında yaşanması beklenirken, yağışların yüzde 75 ihtimalle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı, yağmurlu ve serin hava etkili olacak
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AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı | Meteoroloji
AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı | Meteoroloji
Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.
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Anahtar Kelimeler:
MeteoAKOMİBB
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