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İstanbul’da ekmek 8 lira olacak

Fırıncıların baskısı sonuç veriyor. İstanbul'da daha önce gramajı düşürülen ekmek fiyatlarını yüzde 25 oranında zamlanması bekleniyor.

04 Temmuz 2023 Salı 08:48
İstanbul’da ekmek 8 lira olacak


İstanbul’da ekmek 8 lira olacak


Tüketiciye hayatı çekilmez hale getiren enflasyon, temel gıda maddelerini vuruyor. Dar gelirli hızla yoksullaşırken artan fiyatlar karşısında çaresizlik hakim. Özellikle büyükşehirlerde ekmek fiyatlarına gelen zamlar halkın tepkisine neden oluyor. İzmir'in ardından İstanbul'da da ekmeğe zam gelmesi bekleniyor.

İzmir’de ekmeğin fiyatı 2 lira artarak 200 gram ekmek 7 TL oldu. İstanbul’da ise ekmek zammı için bugün toplanacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Komitesi’nin kararı bekleniyor.

Komitenin eski Başkanı Hasan Demir, bugünkü toplantıda yüzde 33’lük zam talebin görüşüleceğini belirtti. İstanbul’da şu anda 240 gram ekmek 6 liradan, 200 gram ekmek ise 5 liradan satılıyor. Demir, 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söyledi. Demir şöyle konuştu: “Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruld


 

Anahtar Kelimeler:
EkmekZam
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