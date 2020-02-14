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İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi

Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da önemli bir yere sahip olan otomat sektörü Türkiye’de ilk defa Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey’de bir araya geldi.

14 Şubat 2020 Cuma 18:45
İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi

İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi

   Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da önemli bir yere sahip olan otomat sektörü Türkiye’de ilk defa Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey’de bir araya geldi. Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan ve Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek fuar, atıklardan mama veren otomatlardan İstanbulkart ve banka kartlarından alışveriş yapmayı sağlayan yazılımlara kadar son teknoloji inovasyon harikası ürün ve hizmetlere ev sahipliği yapıyor.

   Metro beklerken durakta, fabrikalarda çalışma alanlarında, okullarda öğrencilerin ulaşabileceği her noktada ve daha birçok yerde karşımıza çıkan satış otomatları sektörü Türkiye’de ilk defa Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey’de bir araya geldi. Fuar kapsamında sergilenen son teknoloji inovasyon harikası ürünler büyük beğeni toplarken yerli üretim olması ile de dikkatleri üzerine çekti. 

İstanbulkart Sadece Ulaşım için Kullanılmayacak

    Otomatlar ödeme ve takip sistemleri üreten yazılımlarında sergilendiği fuar, İstanbullulara da önemli bir gelişmenin müjdesini verdi. Manuel bir otomatı endüstri 4.0’a dönüştüren teknolojilerin sergilendiği organizasyonda yer alan yerli üretim kartlı ödeme sistemleri ile yakın zamanda İstanbulkartlar ile otomatlardan alışveriş yapma imkanımız olacak. Ayrıca şuan İstanbul Havalimanında tüm dünya kartlarının otomat makinelerinde alışveriş yapmasını sağlayan sistemden yerli üretim olarak dikkat çekiyor.

Oto Yıkamalara Çevreci Çözüm

   Girişimciler için önemli bir sektör olan vending makinaları her geçen gün kendini yenileyerek çeşitliliklerini arttırıyor. Fuarın ilgi çeken bir değer standı ise özellikle oto yıkamalarda araba yıkarken kullanılmak üzere geliştirilen havlu otomatı. Bu otomat atık sorununa da çevreci bir çözüm getiriyor. Makinalardan aldığımız havlular kirlendiklerinde yıkanıp tekrardan kullanılabiliyor. Bu durum da masrafları yarı yarıya indirirken çevre açışından da olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Ver Atığı Al Mamayı

   Hem çevreye zarar vermeden hem de bir canlıyı hayatta tutmak bizim elimizde. Fuarda sıfır atık teması ile ön plana çıkan mama matikler büyük ilgi görüyor. Gün içinde karşımıza çıkan, güneş panelli doğal enerji ile çalışan ATM büyüklüğündeki ‘Mamamatiklere’ cam şişe, metal içecek kutusu ve pil atıklarımızı atarak minik dostlarımız için mama ve su sağlayan otomat, hem çevreci çözümü hem de önemli bir görevi yerine getirmesi ile büyük alkış topluyor.

Anahtar Kelimeler:
Stanbulkart
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