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İstanbulkart işlemlerinde bekleme dönemi bitti

İBB, İstanbulkart merkezlerinde zaman zaman kuyruklar oluşturan yoğunluğu azaltmak için ‘Mobil İşlem Noktası’ araçlarını hizmete aldı

17 Ocak 2020 Cuma 11:19
İstanbulkart işlemlerinde bekleme dönemi bitti


İstanbulkart işlemlerinde bekleme dönemi bitti


İBB, İstanbulkart merkezlerinde zaman zaman kuyruklar oluşturan yoğunluğu azaltmak için ‘Mobil İşlem Noktası’ araçlarını hizmete alıyor. İlk olarak Üsküdar’da uygulamaya alınan mobil başvuru merkezinde, günde ortalama 120 kişiye hizmet veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarından indirimli ve ücretsiz faydalanan İstanbulluların, başvuruda bulunduğu İstanbulkart merkezlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için yeni bir uygulama başlattı. Hizmete alınan 'Mobil İşlem Noktası' araçlarında, mevcut başvuru merkezlerinde yürütülen, kayıp, yenileme ve ilk kez edinme işlemlerinin tamamı yapılabilecek.

İlk etapta, Üsküdar’da devreye alınan 'Mobil İşlem Noktası’nda, tek gişe ile günlük ortalama 120 kişiye hizmet veriliyor. Ocak ayının sonu itibariyle 2 gişeye sahip yeni mobil araçların devreye alınması planlanıyor. Böylece, istanbulkart başvuru merkezlerine ilave olarak ayda 5 bin kişiye daha hizmet verilmesi planlanıyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Mobil işlem araç sayılarının artması ile, İstanbulkart başvuru merkezlerinde yürütülen vizeleme, bakiye aktarımı, başvuru, yenileme ve kayıp işlemleri ile alakalı tüm hizmetler mobil olarak İstanbul’un her noktasına ulaştırılabilecek.

İstanbullular ayrıca vizeleme işlemleri için İstanbul Kart Merkezlerine gitmenin dışında internet (https://www.istanbulkart.istanbul) üzerinden de başvuru yapabiliyor. Bu sayede İstanbul kart merkezlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart
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