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İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karantina sürecinde TEM’deki trafik yoğunluğunu rahatlatacak bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarına hız verdi.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:24
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor

İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor

İBB, Giyimkent Caddesini TEM Yanyola bağlayarak ulaşımı rahatlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bağlantı yolu ve kavşak inşaatında hafriyat alımının yüzde 86’sı tamamlandı. Sokağa çıkma yasağından yararlanan İBB ekipleri, trafik yoğunluğundan dolayı çalışılmasında güçlük çekilen güzergâhlarda asfalt serim işlemleri gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM’deki trafik yoğunluğunu rahatlatacak bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarına hız verdi. Proje tamamlandığında Esenler Giyimkent Caddesi, TEM Kuzey Yanyola bağlanacak. Ana akstan gelen trafik yoğunluğu giderilerek, TEM Yanyola bağlantı talepleri karşılanacak. Ulaşım rahatlarken, zamandan da tasarruf edilecek.


HAFRİYATTA SONA GELİNDİ

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca yürütülen projenin gerçekleştirilebilmesi için yolun geçeceği dik ve yamaçlı alanda düzenleme çalışmaları yapıldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla, alınması gereken 105 bin metreküp hafriyatın, yüzde 86’sına denk gelen, 90 bin metreküpü kaldırıldı.


SAHADA GENİŞ BİR EKİP ÇALIŞIYOR

Çalışmalara, 35 kamyon, 5 ekskavatör, 1 greyder, 1 dozer ve 1 silindirden oluşan kalabalık bir ekip katıldı. Sahada görev yapan personel, koronavirüse karşı alınan önlemlere titizlikle uydu. İş güveliği donanımlarının yanı sıra maske ve eldivenler ile çalışan ekipler, sosyal mesafe kuralına da uydu.


ASFALT ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Öte yandan yaya ve araç trafiği nedeniyle asfalt seriminde güçlük çekilen güzergâhlardaki çalışmalar da sürüyor. Sokağa çıkma yasağından yararlanan İBB ekipleri, asfalt serim işleminden önce bozuk yüzeyi kazıyarak, yağmursuyu ızgaraları ve yol eğimini yeniden düzenliyor. Ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Köftüncü Sokaktaki asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Şair Arşi ve Ethem Efendi caddelerindeki çalışmaların da en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.

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