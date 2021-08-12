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İstanbul’un Animasyon Festivali | Animist Başlıyor

Bu yıl hibrit bir şekilde düzenlenen Animist Festivali, animasyonla ilgilenen profesyonel, amatör, öğrenci, eğitmen ve yediden yetmişe herkese hitap eden programlarla, eğitim kurumları ve ilgilileri bir araya getiriyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:27
İstanbul’un Animasyon Festivali | Animist Başlıyor

İstanbul’un Animasyon Festivali: Animist Başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından 13 -16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul’un Animasyon Festivali: Animist, bu yıl 'Animasyonun Gücü', ‘Kültürde Kadın Gücü’ söylemleriyle ve hibrit şekilde izleyiciyle buluşacak.

Animasyonun kültürel ve ekonomik değeri; kapsadığı, değdiği alanlara dair farkındalık yaratmak ve Türkiye'de sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin bu yıl ki konukları arasında; Birleşik Krallık’ta animasyon dünyasındaki kadınları destekleyen Animated Women UK danışmanı, animatör, ve eğitimci Helen Piercy ve bu seneki festival afişini tasarlayan Kozmonot TV’ nin kurucusu ve animasyon yönetmeni Serin İnan da bulunuyor. Ayrıca Güney Kore ve Kanadalı animatör ve eğitimci Namkook Lee ve bu sene kurulan GEAS - Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği temsilcileri ile uzun yıllar sektörde önemli projelerde imzası bulunan 1000 Volt ekibi de konuklar arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Animist
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