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İşten çıkarmaları protesto eden işçiler gözaltında

İzmir'de Bağımsız Maden İş-Sendikası’nın işten çıkarmalara ve sendikal faaliyetlerin engellenmesine yönelik sürdürdüğü eyleme bugün jandarma müdahale etti. Müdahalede 6 kişi gözaltına alındı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 20:44
İşten çıkarmaları protesto eden işçiler gözaltında

İşten çıkarmaları protesto eden işçiler gözaltında



İzmir Kınık’ta faaliyet yürüten, Özyeğin-Fiba Holding’in sahibi olduğu Polyak Madencilik şirketinde işten çıkarılan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Erdoğan Çapaklı’nın işe geri alınması talebiyle başlatılan eylem 29’ncu gününde devam ediyor.


Maden önünde devam eden eyleme bugün jandarma müdahale etti. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır’ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Barış Altun, yürüttükleri sendikal mücadelenin engellenmeye çalıştığını belirtti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ"

Altun, “Bugün maden önünde uyarı mahiyetinde bir eylem yapıldı. Yapılan eyleme güvenlik güçleri müdahale etti. Şirket yetkilileri 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma Holding A.Ş.’de çalışan amirler tarafından yönetiliyor. İşçilere üretim zorlamasının yoğun olduğu bir maden. Polyak madeninde maden işçilerinin hak aramasına tahammül edemiyorlar” dedi. 

GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILDI

Bağımsız Maden İş Sendikası gözaltına alınan isimler ile ilgili açıklama yaptı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır’ın da aralarında bulunduğu gözaltındaki 6 kişinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
IzmirKınık
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