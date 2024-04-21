İstiklal Caddesi'nde bataryalı tramvay geliyor
Yeni nesil, çevreci, tasarruflu ve yüksek yolcu kapasiteli yeni nesil tramvaylar, iç ve dış dizaynıyla tarihi dokuyu koruyacak. Mevcut araçla aynı tasarıma sahip tramvaylar test sürüşlerinin ardından seferlere başlayacak.
Tarihi 1914 yılına uzanan İstiklal Caddesi’ndeki T2 Taksim – Tünel Nostaljik Tramvayı, elektrikli araç ile geleceğe taşınmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT’nin; çevreci, tasarruflu, yüksek yolcu kapasiteli ve 100 Elektrikli araç yatırımlarıyla İstiklal Caddesi’ne yeni nesil tramvay geliyor.
İÇİ DIŞI NOSTAJİK TRAMVAYLA AYNI
TEK ŞARJ İLE 150 KM
Elektrik enerjisi ile çalışan bataryalı tramvay çalışmaları tek şarj ile 150 kilometre menzil gidebilecek. 60 yolcu kapasitesine sahip araçlar, kamera ayna sistemiyle üst düzey yolcu güvenliği sağlayacak. Dıştan yolcuların tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği tasarıma sahip olacak.
Üretilen ilk bataryalı tramvay İstiklal Caddesi’nde test çalışmalarına başladı. Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeni bataryalı tramvay da İstiklal Caddesinde seferlerine başlayacak. Zamanla tüm araçlar bataryalı hale gelecek. Caddedeki havayi elektrik hattı iptal edilerek görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak