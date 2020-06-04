İTÜ, Ahbap Platformunu Ağırladı





İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. İTÜ Rektörlük binasında gerçekleşen buluşmada, Türkiye’de sosyal sorumluluk alanında yaptıkları başarılı çalışmalar ve İTÜ Vakfı’na verdiği destekten dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca tarafından Haluk Levent’e plaket takdim edildi.

İTÜ’de okuyan burslu ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla konser vereceklerini söyleyen Levent, ayrıca yeni bir albüm çalışmasının da müjdesini verdi. Levent, “Annemin vefatından sonra onun bana söylediği ninnilerden ve türkülerden oluşan bir albüm yapmaya başladım. Annemin vasiyeti diyebilirim, şu an stüdyodayım. dedi.

Rektör Karaca’dan Haluk Levent’e teşekkür

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Haluk Levent’in kurduğu AHBAP platformundan övgüyle bahsederek, yapılan çalışmalarda sosyal sorumluluk duygusunun ön planda olmasının önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Karaca şöyle konuştu: “En’lerin ve İlk’lerin üniversitesi İTÜ, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin de yanındadır. Sanatçımız Haluk Levent’in kalbi duyguları çok yüksek. Ülkemizde 7 den 70’e herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir sanatçı. Vakfımıza ve dolayısıyla öğrencilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

Ahbap Platformu

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