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İTÜ, Ahbap Platformunu Ağırladı

Sanatçı Haluk Levent, İTÜ’de burslu okuyan öğrencilere destek için konser verecek.

04 Haziran 2020 Perşembe 17:55
İTÜ, Ahbap Platformunu Ağırladı

İTÜ, Ahbap Platformunu Ağırladı


 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. İTÜ Rektörlük binasında gerçekleşen buluşmada, Türkiye’de sosyal sorumluluk alanında yaptıkları başarılı çalışmalar ve İTÜ Vakfı’na verdiği destekten dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca tarafından Haluk Levent’e plaket takdim edildi.

İTÜ’de okuyan burslu ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla konser vereceklerini söyleyen Levent, ayrıca yeni bir albüm çalışmasının da müjdesini verdi. Levent, “Annemin vefatından sonra onun bana söylediği ninnilerden ve türkülerden oluşan bir albüm yapmaya başladım. Annemin vasiyeti diyebilirim, şu an stüdyodayım. dedi.

Rektör Karaca’dan Haluk Levent’e teşekkür

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Haluk Levent’in kurduğu AHBAP platformundan övgüyle bahsederek, yapılan çalışmalarda sosyal sorumluluk duygusunun ön planda olmasının önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Karaca şöyle konuştu: “En’lerin ve İlk’lerin üniversitesi İTÜ, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin de yanındadır. Sanatçımız Haluk Levent’in kalbi duyguları çok yüksek. Ülkemizde 7 den 70’e herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir sanatçı. Vakfımıza ve dolayısıyla öğrencilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

Ahbap Platformu

2017 yılından bu yana Türkiye'nin 68 şehrinde faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir Dayanışma, iş birliği, şiddetsiz iletişim ve çevreyi geleceğe güncellemeyi hedefleyerek; burs, tıbbi yardım, insani yardım, özel etkinlikler, kan ve kök hücre kampanyaları, eğitimler, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında faaliyetler düzenlemektedir

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Son Güncelleme: 04.06.2020 18:05
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