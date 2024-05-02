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IX.İstanbul Karbon Zirvesi Başlıyor

Yeşil Dönüşüm İçin Finansal Fırsatlar; Karbon Yönetimi ve Endüstri; Karbon Yönetimi ve Enerji; İş Dünyasında Karbon Yönetimi ve Ticareti tartışılacak.

02 Mayıs 2024 Perşembe 10:33
IX.İstanbul Karbon Zirvesi Başlıyor






IX.İstanbul Karbon Zirvesi Başlıyor


İklim değişikliğinin etkileri günlük ve endüstriyel yaşamda her yerde bizimle. Bu gidişata dur demek için sebep olduğumuz sera gazı emisyonlarını azaltma, karbonu en iyi yönetip risk ve fırsatları iyi bilerek karbon ticareti avantajıyla ilerleme gerek. İş dünyası liderleri konusunun ilki ve teki 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde düşük karbon ekonomisi yollarındaki karbon ticareti yeşil akçe cazibesini ortaya koyacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), 9. İstanbul Karbon Zirvesi’ni  “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile 6-7 Mayıs 2024 tarihinde “Karbon Nötr” gerçekleştirecek. Yeşil Dönüşüm İçin Finansal Fırsatlar; Karbon Yönetimi ve Endüstri; Karbon Yönetimi ve Enerji; İş Dünyasında Karbon Yönetimi ve Ticareti adlı oturumlarda iş dünyası liderleri yeşil, dijital, döngüsel dönüşümleri için başarı ve planlamalarını, güçlü seslerini paydaşlara sunarken düşük karbon ekonomisi yollarındaki karbon ticareti yeşil akçe cazibesini konuşacak.

Konusunun ilki ve teki, karbon nötr gerçekleştirilecek zirvede yeşil akçe cazibesi

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu konusunun ilki ve teki etkinliğimiz bu yıl ülkemizin yeşil, dijital, döngüsel değişmek için dönüşüm yolunda başta ihracatçılarımız olmak üzere endüstrimiz için ayrı mühim. ST Climate desteğinde “Karbon Nötr” gerçekleştireceğimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof.Dr. Halil Hasar’ın delegelere hitap edeceği zirvemizde iş dünyası lider kuruluşlarının üst yöneticileri konuşurken düşük karbon ekonomisi yolundaki karbon ticareti yeşil akçe cazibesi irdelenecek dedi.

Yeşil dönüşüm için finansal fırsatlar nedir?

Prof. Karaosmanoğlu “Yeşil dönüşümde iklim değişikliği ile mücadele, mevcut yatırımların iklim dirençli olması, yeni yatırımlar için finansmana erişim ve sürdürülebilir bankacılık önemli. Bu başlığı Yeşil Dönüşüm İçin Finansal Fırsatlar oturumumuzda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği(ICMA) konuşmacılarıyla masaya yatırarak iklim finansmanı son gelişmelerini, fırsatları öğreneceğiz“  vurgusu yaptı.

Endüstrinin güçlü sesi

Dr. Karaosmanoğlu “Karbon Yönetimi ve Endüstri ile Karbon Yönetimi ve Enerji oturumlarında endüstrinin güçlü sesini dinleyeceğiz. En güncel odak konumuz olan “Üretim, İhracat ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: Türkiye Hazır mı? konusunu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister değerlendirecek. İş Dünyasında Karbon Yönetimi ve Ticareti oturumunda ise mevzuat, standartlar, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında karbon piyasası ve karbon ticareti masada olacak hususuna dikkat çekti.

Karbonunu en iyi yönetenlerin ödülleri

Dr. Karaosmanoğlu  zirvede SÜT-D 2024 Küçük Karbon Kahramanı gösterisi ile SÜT-D 2024 Düşük Karbon Kahramanı ödül töreni yapılarak karbonunu en iyi yönetenlerin ödüllendirileceğini belirterek QS Dünya Üniversite Sıralamaları: Sürdürülebilirlik 2024 genel sıralaması çevresel etki kategorisinde Türkiye’de 1. olan İTÜ’ye, zirveye paydaşları davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Karbon Zirvesi
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