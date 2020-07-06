Jowae doğal maskeleri ile tatil bakımınız tamamlanıyor

Kore güzellik rutininin olmazsa olmazı olan yüz maskeleri ile değişimi ve ışıltılı bir görünümün tadını yaz mevsimi boyunca cildinizde doyasıya hissedeceksiniz!

Jowaé Arındırıcı Kil Maskesi

Hızlı cilt dengeleyici etkisi ile temiz, arınmış ve mat bir cilt görünümü sunan JowaéArındırıcı Kil Maskesi, içeriğinde bulunan antioksidan etkili luminefol, arındırıcı saf kil ve hint lotusu özü sayesinde cildinizi temizleyerek ışıltı kazandırıyor. Maskenin yumuşak ve hafif dokusu cildi arındırırken, nane, mandalina ve yasemin notaları cildinizde ferah bir etki bırakıyor. Cildinize peeling etkisi sağlayan ve gözeneklerinizi derinlemesine temizleyen maske keyifli yaz akşamlarınızdan önce vazgeçilmeziniz olacak. Arındırıcı kil maskesi, hassas ciltler ve karma ve yağlı cilterin kullanımı için uygun.

Fiyat: 149 TL

Jowaé Nemlendirici ve Dolgunlaştırıcı Maske

Tatilde güneş ve deniz ile kuruyan cildinize ışıltılı bir bakım sunan Jowaé Nemlendirici ve Dolgunlaştırıcı Maske jel dokusu sayesinde cildinize anında nem etkisi sunarak, dolgun, yumuşak ve ışıltılı bir görünüm sağlıyor. İçeriğindeki sakura çiçeği suyu, tatlı badem ve keten tohumu özleri cildinizi nemlendirirken çiçeksi kokular bırakıyor. İnce ve hafif yapılı maske hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun.

Jowaé Işıltı Veren Mineral Bazlı Maske

Kremsi ve hafif bir dokuya sahip olan mineral bazlı maske ciltte koyu leke ve akne oluşumunun engellenmesine destek oluyıor. Beyaz çay özü, karadut özü ekstresi ve mineral tozu cilde doğal ışıltısını tekrar kazandıyor. Cilde ince tabaka halinde uygulanan ve köpük haline dönüşen şeffaf yapılı maske, cilt rengini eşitliyor, pudra ve çiçek esintisi sunuyor. Hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan maske ile bakımınızı tamamlayın. Pürüzsüz cildiniz ile yaz sıcaklarında doğal güzelliğinizi ortaya çıkarın!

Fiyat:159 TL

Jowaé Yorgunluk Karşıtı Onarıcı Gece Maskesi

Gece boyunca onarıcı etki sunan Yorgunluk Karşıtı Onarıcı Gece Maskesi cildinize yoğun nemlendirici etki ile pürüzsüzleştirici bir deneyim sunuyor. Serinin içeriğinde bulunan antioksidan etkili lumifenol ve enerji verici kumkata ek olarak yeni bir cilt etkisi sunan doğal papaya özü ile dinlenmiş ve dinç bir cilt vaat ediyor. Siz tatilin keyfini çıkarırken cildiniz de yenileniyor. Pürüzsüz ve taze-jel krem yapısı onarıcı bakım için kalın bir tabaka halinde yüze uygulanarak gece boyu bekletiliyor.

Fiyat: 164 TL

JOWAE Hakkında:

Cilt her gün kirlilik, ultraviyole ışınlar, stres, yorgunluk gibi cildin dengesini bozan iç ve dış saldırılara maruz kalır. Jowae, günlük saldırılara maruz kalan cildi doğal dengesine kavuşturmayı hedefler. Bitkisel kozmetik alanında yapılan çalışmalardan ilham alarak geliştirilen ilk cilt bakım markası olan Jowae, %95 (1) doğal kaynaklı içeriklere sahip dermokozmetik ürünler sunar. Patent başvurusu yapılan, antioksidan etkili doğal aktif içerik Lumifenol (2) ve Kore’nin medikal & geleneksel bitkilerini bir araya getirir. Jowae paraben, kimyasal koruyucu, mineral yağ, silikon (3), hayvansal içerik (4), ve sentetik renklendirici içermeyen bir cilt bakım markasıdır.