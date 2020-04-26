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Kabataş - Bağcılar tramvay hattı temizlendi

İBB, İstanbul’daki yolcu oranı en yüksek hatlardan biri olan 31 istasyonlu Kabataş –Bağcılar Tramvay güzergâhını temizledi.

26 Nisan 2020 Pazar 17:18
Kabataş - Bağcılar tramvay hattı temizlendi

Kabataş - Bağcılar tramvay hattı temizlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki yolcu oranı en yüksek hatlardan biri olan 31 istasyonlu Kabataş –Bağcılar Tramvay güzergâhını temizledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu ulaşım hatlarındaki temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı’nda arındırma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar, gelecek günlerde de sürecek.

ÇALIŞMALARA 17 PERSONEL VE ARAÇ KATILDI

Hattın yıkama ve arındırma çalışmalarına toplam 7 araç ve 17 İSTAÇ personeli katıldı. Araçların dördü mekanik yıkama aracı, biri mekanik süpürge ve diğer ikisi de mobil ekipler tarafından kullanılan çift kabinli kamyonetti.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul’daki en yoğun ve yüksek kapasiteli ulaşım güzergâhlarının başında geliyor. Hat toplam 19,3 kilometre uzunluğunda. Güzergâh üzerinde toplam 31 istasyon bulunuyor.

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