Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı



Koronavirüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi kasıp kavururken, pandemi, eski dostların buluşmasına engel olamadı.

HASAN GÜRSES (KTL MODERATÖR)

Adı Fındıklı Lisesi olarak değişen İstanbul Kabataş Akşam Ticaret Lisesi’nin 80-81 yılları mezunları Covit19 karantina günlerinde 40 yıl sonra sanal alemde buluştu.

Buluşmayı sağlayan da okulun en genç öğrencilerinden Mali Müşavir Hasan Gürses. Okul fanatik BJK’lı Hasan Kengil’in o dönemler sınıf başkanı olan Cengiz Kahraman’a gönderdiği okul yıllarındaki fotoğraf paylaşımı watsap grubu hayata geçti.

Üç kişiyle başlayan grup eski arkadaşlarının izini sürdü ve 45 kişilik sının yarısına ulaşmayı başardı. Okulun Hababam lakaplı en devrimci sınıfı Korona günlerinde 80’leri yaşıyor.

Anılar, eski fotoğraflar en çok ilgi gören paylaşımlar arasında. Grup hayatını kaybeden arkadaşları için özel anmalar düzenleyecek.



Grup aynı zamanda hasta olan arkadaşları için deyim yerindeyse tam bir terapi oldu. Bazı arkadaşların hatırlama sorunu da neredeyse azaldı.

Grup daha sonra çocuklarını da gruba dahil ederek baba ya da annelerini arkadaşlarının tanıklıklarından dinleyecek.

Grubun eski Tüfekleri şu isimlerini buluşturdu.

Hasan Gürses

Hasan Kengil

Önder Akyüz

İlhami Akay

Cengiz Kahraman

İlyas Aydemir

Perihan Ankut

Sevgi Başsülün



Hümay YurdanurGülay UçaşAhmet BahadırSüleyman TaşgınLevent İyibudarNebahat ŞişmanKasım ÖzkanSerhat BahadırZeki EyiNurettin ErtekinMetin Elma