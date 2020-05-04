Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı

İstanbul Kabataş Akşam Ticaret Lisesi mezunları, karantina günlerinde 40 yıl sonra sanal alemde buluştu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:50
Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı

Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı


Koronavirüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi kasıp kavururken, pandemi, eski dostların buluşmasına engel olamadı.

HASAN GÜRSES  (KTL MODERATÖR)

Adı Fındıklı Lisesi olarak değişen İstanbul Kabataş Akşam Ticaret Lisesi’nin 80-81 yılları mezunları Covit19 karantina günlerinde 40 yıl sonra sanal alemde buluştu.

Buluşmayı sağlayan da okulun en genç öğrencilerinden Mali Müşavir Hasan Gürses. Okul fanatik BJK’lı Hasan Kengil’in o dönemler sınıf başkanı olan Cengiz Kahraman’a gönderdiği okul yıllarındaki fotoğraf paylaşımı watsap grubu hayata geçti.

Üç kişiyle başlayan grup eski arkadaşlarının izini sürdü ve 45 kişilik sının yarısına ulaşmayı başardı. Okulun Hababam lakaplı en devrimci sınıfı Korona günlerinde 80’leri yaşıyor.  

Anılar, eski fotoğraflar en çok ilgi gören paylaşımlar arasında.  Grup hayatını kaybeden arkadaşları için özel anmalar düzenleyecek. 


Grup aynı zamanda hasta olan arkadaşları için deyim yerindeyse tam bir terapi oldu. Bazı arkadaşların hatırlama sorunu da neredeyse azaldı.

Grup daha sonra çocuklarını da gruba dahil ederek baba ya da annelerini arkadaşlarının tanıklıklarından dinleyecek. 

Grubun eski Tüfekleri şu isimlerini buluşturdu.
Hasan Gürses
Hasan Kengil
Önder Akyüz
İlhami Akay
Cengiz Kahraman
İlyas Aydemir
Perihan Ankut
Sevgi Başsülün

Hümay Yurdanur
Gülay Uçaş
Ahmet Bahadır
Süleyman Taşgın
Levent İyibudar
Nebahat Şişman
Kasım Özkan
Serhat Bahadır
Zeki Eyi
Nurettin Ertekin
Metin Elma

Anahtar Kelimeler:
Kabataş Lisesi Mezunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat
Gazeteci Tülay Karabağ'dan acı haber | Kansere yenik düştü
Gazeteci Tülay Karabağ'dan acı haber | Kansere yenik düştü
İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek
İstanbul yeni haftaya yağmurlu hava ile girecek
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor
Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı
Trafikte eli sopalı maganda dehşeti, 3 kadına saldırdı
AKOM uyardı | İstanbul'da yağmur bekleniyor
AKOM uyardı | İstanbul'da yağmur bekleniyor
Pandemi sürecinde ailelere öneriler!
Pandemi sürecinde ailelere öneriler!
Endişeliyiz, ekonomide korona etkisi kadınları vurabilir
Endişeliyiz, ekonomide korona etkisi kadınları vurabilir
Hastanede nikah kıymıştı | Yavuz Uygur'dan acı haber
Hastanede nikah kıymıştı | Yavuz Uygur'dan acı haber

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim