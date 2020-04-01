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KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek

AÇUV, Pendik’te bulunan 2. Aile Evi’nin kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ayırdı

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:12
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek

KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Pendik’te bulunan 2. Aile Evi’nin kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aralıksız çalışan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına destek veriyor. Bu kapsamda KAÇUV, Pendik’te bulunan 2. Aile Evi’nin kapılarını Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çoğu zaman ailelerinden uzak ve dinlenme imkânı bile bulamayan özverili doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.

KAÇUV, ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz olarak konaklama imkanı sunduğu ve koronavirüs salgını nedeniyle çocuklar doktor gözetiminde evlerine gönderildiği 22 odalı 2. Aile Evi’ni,sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını rahatça giderebileceği ve konaklayabileceği bir yer sunma amacıyla sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır.

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KAÇUVKoronaSalgınMisafirhane
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