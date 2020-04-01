KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Pendik’te bulunan 2. Aile Evi’nin kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aralıksız çalışan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına destek veriyor. Bu kapsamda KAÇUV, Pendik’te bulunan 2. Aile Evi’nin kapılarını Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çoğu zaman ailelerinden uzak ve dinlenme imkânı bile bulamayan özverili doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarına konaklama için açıyor.
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında:
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır.