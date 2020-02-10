Kadınlar kırışıklık korkusu olmadan daha çok kahkaha atabilsin diye...





Geçen yıl Reset Gece Serumu ile güzel bir cilt çıtasını en yukarı taşıyan L’Occitane, bu yıl Reset Gece Göz Çevresi Serumu ile (Overnight Reset Eye Serum) sadece kırışıklıkları değil, şişkinlikleri, koyu halkaları, ince çizgileri de düzeltmeye geliyor.

Sadece bir gecelik kullanım sonrası bile etkilerini görebileceğiniz serum, ölmez otu esansiyel yağı, mercanköşk özü ve dişotu özü ile cildi her gece yeniden gençliğine döndürüyor.Maya özü ile zenginleşen, kokina, gotu kola, kadife çiçeği, meyankökü ve at kestanesi ile cilt tonunu eşitleyen ürün, kafein içeriğiyle de yorgun görünümleri tümden yok ediyor.



Kaz ayaklarına elveda diyecek mucize

Yaşlanmakla birlikte gelen birçok avantaj var, ancak gözlerin altında gelişen kırışıklıklar kesinlikle bu faydalardan biri değil. Bu irili ufaklı kırışıklıkların büyük kısmı, günlük olarak tekrarlanan hareketlerin bir sonucu. Bir gülümseme, bir kahkaha, gözleri kısarak bakmak, kaşları çatmak hepsi yaşlılık kırışıklıklarına katkıda bulunabilecek ifadeler. Yanı sıra cildi nemsiz bırakmak, güneşe maruz kalmak, mavi ışıktan korunmamak gibi daha çok nedeni arka arkaya sıralayabiliriz. Aynı yüz hareketlerini sık sık tekrarlarsanız, kaslar büyür, güçlenir ve zamanla bu kırışıklıklar daha derin hale gelir.

Baştan Çıkarıcı Yapısıyla "Overnight Reset Eye Serum"

Ölmez otu esansiyel yağ ile zenginleştirilmiş,altın baloncuklardan oluşan ama yüzde 90 su fazı ile yağlı bir his yaşatmayan serum, mikro akışkan kapsülleme tekniği ile içindeki sıvıyı hapsederek kullanır. Ciltte mükemmel hızda eriyen, yarı saydam ve kokusuz 1600baloncuk barındıran Reset Eye Serum ile ilgili klinik deneyler gösteriyor ki; sadece bir haftalık kullanım sonrası koyu halkalar ve kırışıklık görünümü azalır, göz çevresinin ışıltısı artar.



Sonucu Kendi Gözlerinizle Görebilirsiniz..

Overnight Reset gece serumunu geliştirme aşamalarında 20 ila 60 yaş arasında dünyanın farklı bölgelerden 210 kadınla test aşamalarındaçalışma yapılmıştır. Bu testlere katılan kadınların önemlibirçoğunluğu sonuçlar için hem gözle görülür hem de hissedilir yorumlarında bulundu. Sadece bir haftalık kullanım sonrası koyu halkaların ve şişkinliğin göz çevresinde azaldığını ve aynı zamanda cildin rahatlamış ve daha parlak göründüğünü vurguladı.

Bir Gecelik Kullanım Sonrası

Yorgunluk belirtilerinde azalma (Yüzde 79*) ve göz çevresindeki ciltte rahatlama (Yüzde 88*)

7 Gecelik Kullanım Sonrası

Koyu halkalarda aydınlanma (Yüzde 85**) ve ince çizgilerde azalma ( Yüzde 91**)

18 Gecelik Kullanım Sonrası

Gözler çok daha dinç ve yenilenmiş (Yüzde 84***) şişkinlik azalmış ( Yüzde 88***) ve kırışıklıklarda azalma (yüzde 82***)

*Fransa ve İspanya’da yapılan testler, 119 kadın

**Fransa’da yapılan testler, 34 kadın

***Fransa’da yapılan testler , 33 kadın



İkili Kullanım :

Tüm Cilt tipleri için uygun olan Reset eye Serum’u, göz kreminizden önce uygulayarak, göz kreminizin etkisini de artırabilirsiniz.



L’OCCITANE HER ZAMANGERİ DÖNÜŞÜME DESTEK..

Yıllardır ambalaj atıklarını azaltmak ve ürün ambalajlarını çevre dostu üretmek için çalışan L’Occitane, Reset Eye Serum’u geri dönüştürülmüş camdan üreterek sunuyor.

Göz serumumuzunkutusu ise FSC* standartlarına uygun olarak , sürdürülebilir yönetilen ormanlardan gelen malzemeden üretilmiştir. Kolaylıkla geri dönüştürülebilir.

*Forests for all forever

Fiyat: Overnight Reset Eye Serum 15 ml - 397 TL



Göz Çevresi

Yorgun olduğumuzda en çabuk etkilenen yerin gözlerimiz olduğu sır değil. Bunun pek çok sebebi var. Göz çevremiz yüzümüzde en hassas ve ince yapıdaki alan, bu da kolaylıkla ince çizgilerin ve kırışıklıkların belirmesine neden olur. Göz çevresinde bulunan damarların yoğunluğu daha fazladır (vaskülarizedir) Bu da özellikle şişkinliğe ve koyu halkalara eğilimli olduğunu gösterir. Göz çevresindeki cildin yağ bezeleri daha azdır, bu nedenle kuruluğa yatkındır. Sürekli devam eden Göz kırpma hareketler göz çevresini zayıflatır ve rahatsız eder. Göz çevresi, kirlilik, güneşe maruz kalma, uzun çalışma saatleri ve uyku eksikliği gibi çevresel ve yaşam tarzı streslerinden etkilenir.