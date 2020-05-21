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Kadiri Şeyhi Seyyid Muhammed Usta Hakk'a yürüdü 

Türkiye'nin önde gelen  din alimlerimden Kadiri geleneğinin Muhammedi kolu şeyhi Seyyid Muhammed Usta, İstanbul'da vefat etti. 

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:57
Kadiri Şeyhi Seyyid Muhammed Usta Hakk'a yürüdü 

Kadiri Şeyhi Seyyid Muhammed Usta Hakk'a yürüdü


Kadiri geleneğinin son temsilcisi Seyyid Muhammed Usta (90), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Samatya Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Solunum yetmezliği nedeniyle gözetim altında tutulan Seyyid Muhammed Usta'nın cenazesi Samatya Hastanesi'nden alınarak Merkez Efendi Camii'ne getirildi.

Soyu Peygamberi Efendimize dayanan Kadiri Geleneği'nin Muhammedi Kolu şeyhi Seyyid Muhammed Usta'nın 20 Mayıs gecesi vefatı, sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Bugün öğle namazını müteakip İstanbul Merkez Efendi'de kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok sayıda bağlısı ve sevenlerinin dualarıyla uğurlanan Muhammed Usta'ya Allah'tan rahmet tüm yakınlarına başsağlığı dileriz..

Bu mübarek günlerde Allah’ına vasıl olan Efendibabamızın halkı irşad yolunda sayısı vaizleri ve tembihleri bulunuyor. Cenazesi Merkez Efendi kabristanına medfun olan Efendibabamız için dualar dillerden düşmedi, gözyaşları sel oldu. 

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir hadisi gereğince bugün Seyyid Muhammed Usta Efendiyi rahmeti rahmana uğurlamanın üzüntüsü içindeyiz. 
Arkasında ilim irşat tevhid ve hizmet yolunda pek çok sevenini bir de yazdığı kitaplarını bıraktı, kalplere hüznünü bıraktı. 


Alimleri yeri kolay doldurulmaz, Hele  mübarek peygamberimizin soyundan gelen Altın Silsileden ise hayatını hizmet ve davaya adayarak irşat, edep ve terbiye faaliyetini hiç bırakmamış ise yerde insanlar gökte melekler onu dua ve zikirle anar. Muhammed Usta efendi sevenlerini ve çağları aşan tevhid davetini kendinden sonrakilere ve müdavimlerine bırakıp çok sevdiği Cenabı Rabbül aleminin huzuruna vardı. Biz geride kalanlar ise sözlerine emir ve tavsiyelerine daha bir kulak vermek kaldı. 

Efendibaba Muhammed Usta (k.s.) hayatı.          


                                                 
Kayseri Kızılören kasabasında dünyaya geldi. Babası Kadiri Tarikatının Muhammediye Kolu ve Nakşi Tarikatının Halidi kolunun mürşidliğini yapan Seyyid Osman (k.s.) Efendidir.

Seyyid Muhammed Efendi beş yaşında babası yanında ilim tahsiline başladı. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf dersleri aldı. Bu arada Kayseri şehrinde bulunan büyük ulemaların yanlarında çok zor şartlar altında ilim tahsil etti. Daha sonra Ankara ve İstanbul’a giderek dönemin önde gelen alimlerinin derslerine devam etti. Evlad-ı resul olan ve medrese usulü ders gören Seyyid Muhammed (k.s.) Efendi Çorakçızade Hacı Hüseyin (k.s.) Efendi`den eperye, sarf, aruz, kessaf, müntakayi, kelam; Ömer Nasuhu Bilmen`den kelam ve felsefe; Hacı Yusuf Eken`den ilm-i meani, Camii Kebir imamı Ahmet Efendi’den de farsça dersleri aldı.

Yurdun birçok yöresinde imanlık ve vaizlik görevlerinde bulundu. Birçok alimin ve tasavvuf ehli kimsenin sohbet halkalarına katıldı. Barla’da Said Nursi hazretlerinin altı ay kadar sohbetlerine devam etti.

Vaazlarında sisteme muhalefet ettiği gerekçesiyle 1968 yılında 163. maddeden dava açılıp, Kayseri 1. Ağır ceza Mahkemesinde 24 yıl ceza istemiyle yargılandı. Av. Bekir Berk’in yaptığı savunma ile beraat etti.Seyyid Muhammed Efendi, talebelik yıllarında İslami tedrisin yasak olması nedeni ile saklılık içerisinde alimlerin meclislerine gelebiliyordu. Başta Hunad ve Cami-i Kebir olmak üzere ilim tahisilinde bulundukları camilerin en üçra ve saklı odalarında sayıları on beşi geçmeyen bazen de birkaç öğrenciye kadar inen kimseler ile ders işleyebiliyordu. Yaz dönemi bağ evlerine gidiyor hocaları ile birlikte dağ kovuklarında ilim meclislerine katılıyordu. Bu ilim meclislerinin maişeti, içlerinde Seyyid Muhammed Efendi’nin de bulunduğu birkaç öğrencinin çeşitli köylerde yapmış oldukları vaazlar sayesinde karşılanıyordu.

Uzun yıllar ilim tahsiline devam eden Seyyid Muhammed Efendi dedelerinden gelen Kadiri, babasından intikal eden Halidî-Nakşi, Çorakçızade Hacı Hüseyin Efendi’den el hayrını aldığı Ebheri ve Said Nursi’den aldığı Mevlevi kollarının müşidliğinde bulunmaktadır. Seyyid Muhammed Efendi Hazretlerinin Tevazu ve alçak gönüllülüğünün tarifini yapmak mümkün değildir. İnsanlar arasında ayırım yapmamalarına rağmen ilim sahiplerine, hafızlara, fakirlere ve edepli insanlara daha fazla zaman ayırırlar.

Yanında sükut ve edep sahibi kişilerin ayrı bir önemi vardır. Kimseye kızmaz ve kimseden incinmezler. Nur suresinde (37. Ayet) buyurulduğu gibi: „Onlar ne ticaretin ne de alış verişin Allah´ı zikirden alıkoymadığı kişilerdir.“Davete mutlaka icabet ederler, gelenlere iadei ziyarette bulunduğu gibi gelmeyene de giderler. Gerek müridlerinden, gerekse müridi olmayanlardan misafiri hiç eksik olmaz. Kimse ile münakaşaya girmez, sevenlerini üzüntüye garketmez, tam tersine kurtuluşu müjdelerler. İslamın bütün şartlarına uyduğu gibi, tebliğ emri ilahisine de mümkün olduğu kadar uyarlar. Müridlerine, her zaman Allah´ü Tealayı zikretmenin üstünlüğünün tebliğ edilmesini tavsiye eder. 

Dünya bir alim, bir salih kul, bir tarikat büyüğü, ama en önemlisi kamil bir mümin kaybetti. Ahiret aleminde gani gani rahmet ve bizler için de rahmetinin bereketinin eksik olmamasını Cenabı Allahtan dileriz. 

Ümmeti Muhammed’in başı sağolsun

Allah´ü Taala himmet ve dualarını üzerimizden eksik etmesin.
 

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Son Güncelleme: 21.05.2020 17:09
Yorumlar
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Hatice 2020-05-21 15:59:25

Rabbim rahmet eylesin. Bir alimin ölümü alemin ölümüdür. Acımız büyük

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