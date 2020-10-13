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Kafasına göktaşı düşmekten son anda kurtuldu

Kadirli'de bahçede otururken yanına düşen ciskin göktaşı olduğunu farkeden Ali Naharcı adlı genç taşı satmak istediğini söyledi.

13 Ekim 2020 Salı 07:55
Kafasına göktaşı düşmekten son anda kurtuldu

Kafasına göktaşı düşmekten son anda kurtuldu


Bahçede ailesiyle birlikte dinlediği sırada düşen siyah renkli cismin göktaşı olduğunu iddia eden vatandaş 'Bilim insanları incelesin, göktaşı çıkarsa satmak istiyorum' dedi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ailesiyle birlikte bahçede otururken 2 metre uzaklarına göktaşı düştüğünü iddia eden adam, yaptığı mıknatıs deneyleriyle taşın göktaşı olduğunu ispatladığını söyledi

Kadirli'ye bağlı Kiremitli Köyü Dervişli Mahallesinde akşam 18.30 sıralarında ailesiyle birlikte evin bahçesinde oturan Ali Naharcı’nın bahçesine el büyüklüğünde ve yaklaşık 250 gram ağırlığında siyah renkli, bir taş düştü.

MIKNATIS DENEYİ YAPTI

Düşen taşın yanına giden Ali Naharcı o esnada sıcak olan taşı alarak incelemeye başladı. İnternetten yaptığı araştırmada göktaşlarının ağır metaller içerdiğini ve bundan dolayı mıknatıs tarafından çekildiğini öğrenen Naharcı yaptığı mıknatıs deneyleri ile kendisindeki taşın gerçekten göktaşı olduğuna kanaat getirdi.

Naharcı, "Eşim ve dayım ile birlikte bahçede oturduk çay içiyorduk. Taş tam düşerken yerden yüksekte gözüme takıldı ve pat diye bir sesle hemen 2 metre uzağımıza düştü. Merak edip yanına gittim, el büyüklüğünde siyah bir taş gördüm. Almak istedim o esnada sıcaktı elime alamadım. Bir süre bekledikten sonra elime aldım. İnternetten inceleme yaptım. Göktaşlarını mıknatıs çekiyormuş. Bendeki bu taşta mıknatısa tepki veriyor. Bilim adamlarımız taşı incelesin eğer gerçekten göktaşı ise ben satmak istiyorum” dedi.

O esnada bahçede olan ve göktaşının düştüğüne tanıklık ettiğini söyleyen Mehmet Dayanıklı, korktuklarını belirterek, “Hepimiz burada oturuyorduk. Aniden bahçeye düştü gördük hepimiz. Ben o esnada korktum. Acaba bu taşı biri mi attı havadan mı geldi diye düşündüm” şeklinde konuştu.

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