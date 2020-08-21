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Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 

Koronavirüslü şahıs, evinde karantina altındayken 'Evde canım sıkıldı' diyerek kahvehaneye geldi. M.G. isimli şahsa para cezası verildi.

21 Ağustos 2020 Cuma 14:42
Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 

Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 

Koronavirüse karşı yurt çapında devam eden amansız mücadele, duyarsız vatandaşların akıllara durgunluk veren davranışları yüzünden sekteye uğruyor. Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kentin Günyüzü ilçesinde bir şahıs karantina altında olmasına rağmen canı sıkılıp farklı mahalledeki bir kıraathaneye gitti. Şahsın karantinada olduğunu bilen vatandaşlar da durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde bulunan köy kıraathanesinde yaşandı. M.G. (47) isimli şahıs, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantina altına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Kavacık Mahallesi'ndeki evinde karantina altındayken canı sıkılan M.G., otomobili ile yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde bulunan köy kıraathanesine gitti.


Kıraathanede şahsın karantinada olduğunu bilen vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sorumsuz davranışından dolayı şahsı gözaltına alırken, 3 bin lira da idari para cezası kesti.

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