Kardeş Eli, depremzedelerin acısına ortak oldu



Savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olan, yaralanan, sakat kalan, evsiz, yurtsuz insanlara yardım ulaştırmak için 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin acısına ortak oldu. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, “Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak ve bir parça da olsa hüzünlerini dindirebilmek için organize olduk. Malatya ve Elazığ’da acil yaşam malzemesi olarak battaniye, gıda paketi, sıcak yemek dağıtımı yaptık” bilgisini verdi.

Acil ihtiyaç yardımları için kardeş eli

Bölgeye önce depremden hemen sonra ulaştıklarını, sonrasında ikinci kez gittiklerini ve ihtiyacın devam ettiğini belirten Zincirlioğlu, depremzedelerin yaralarını sarmak, bölgeye daha yardım ulaştırabilmek için yardım çağrısında bulundu. Depremzedelerin acılarına ortak olmak için (0216) 224 2 224 nolu iletişim numaralarından destek olunabileceğini, ayrıca www.kardeseli.org.tr’den online bağış bölümü vasıtasıyla yardım yapabileceğini dile getirdi.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği hakkında:

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların tüm yaşam hak ve özgürlüklerini ihlal edilmesini önlemek üzere 2006 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2006 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde Afet bölgelerinde Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.



