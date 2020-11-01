Kardeş Eli Derneği İzmir depreminde afetzedelerin yanında

Kardeş Eli Derneği İzmir'de afetzedelerin yanında
Merkez üssü İzmir olan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Kardeş Eli Derneği afetzedelere destek için gönüllü ekipleriyle yola çıktı. Hijyen paketleri, gıda yardımı ve su dağıtımına başlayan dernek, günün birlik olma günü olduğunu belirtti
Kardeş Eli Derneği yönetimi, yardımları kısa sürede ulaştırmak için birçok farklı noktada gönüllüleriyle afetzedelere destek olmak için gönülden çalıştığını belirtti. Dernek yönetimi; ‘’Millet olarak birlik olma ve yaralarımızı sarmamız gereken günlerden birindeyiz. Kardeş Eli olarak gönüllü ekiplerimizle afetzedelerin yanındayız. İzmir’e ve çevre illere geçmiş olsun diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz.’’ dedi.