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Kardeş Eli Derneği İzmir depreminde afetzedelerin yanında

İzmir Depremi sonrası Kardeş Eli Derneği afetzedelere destek için gönüllü ekipleriyle yola çıktı. Hijyen paketleri, gıda yardımı ve su dağıtımına başlayan dernek, günün birlik olma günü olduğunu belirtti

01 Kasım 2020 Pazar 17:46
Kardeş Eli Derneği İzmir depreminde afetzedelerin yanında

Kardeş Eli Derneği İzmir'de afetzedelerin yanında


Merkez üssü İzmir olan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Kardeş Eli Derneği afetzedelere destek için gönüllü ekipleriyle yola çıktı. Hijyen paketleri, gıda yardımı ve su dağıtımına başlayan dernek, günün birlik olma günü olduğunu belirtti

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen ve AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Kardeş Eli Derneği bölgeye yönlendirdiği ekipleri ve gönüllüleriyle birlikte yardım çalışmalarına başladı. AFAD ile koordineli olarak çalışmalarına başlayan dernek, deprem nedeniyle evlerine giremeyen ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan afetzedeler için hijyen paketleri, gıda yardımı ve su dağıtımına başladı.

Kardeş Eli Derneği yönetimi, yardımları kısa sürede ulaştırmak için birçok farklı noktada gönüllüleriyle afetzedelere destek olmak için gönülden çalıştığını belirtti. Dernek yönetimi; ‘’Millet olarak birlik olma ve yaralarımızı sarmamız gereken günlerden birindeyiz. Kardeş Eli olarak gönüllü ekiplerimizle afetzedelerin yanındayız. İzmir’e ve çevre illere geçmiş olsun diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz.’’ dedi.

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