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Karga yavrusu yuvadan düştü, kargalar vatandaşlara saldırdı

İstanbul Kadıköy'de yuvadan düşen yavru kargayı geri yuvasına koymaya çalışanlara kargalar saldırdı, ortalık savaş alanına döndü.

14 Haziran 2023 Çarşamba 20:13
Karga yavrusu yuvadan düştü, kargalar vatandaşlara saldırdı

Karga yavrusu yuvadan düştü, kargalar vatandaşlara saldırdı


İstanbul Kadıköy'de, yuvasından trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola düşen yavru kargayı yeniden yuvasına koymak isteyen vatandaşlara kargalar saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, önceki gün Kadıköy'de yaşandı. Bir yavru karga, yuvasından araçların yoğun şekilde geçtiği yola düştü. Bunu gören vatandaşlar, ezilmemesi için yavru kargayı yoldan almak istedi. Vatandaşların yavru kargaya yaklaştığını gören diğer kargalar vatandaşlara saldırdı. Yolda bekleyen ve uçamayan yavru karga sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kargayı yoldan kaldırmak için seferber olan vatandaşlara diğer kargalar saldırdı. Saldırıdan korunmak için motosiklet kaskı takan bir vatandaş yavru kargayı yoldan aldı. Kargaların saldırısıyla birlikte yavru kargayı yolun kenarına bırakan vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

"İŞE GELİRKEN KORKARAK GELİYORUM. BENİ TANIYORLAR"

Kaldırımdaki yavru kargayı bir iş yerinin bahçe tentesinin üzerine koyan Sebahattin Demir'de kargaların saldırısından nasibini aldı. Yaşananları anlatan Demir, "Pazartesi günü öğleden sonra, karga yavrusu yere düşmüştü. Kargalar gelen giden vatandaşlara saldırıyordu. Ben de yavruyu yerden alıp uygun yere koyayım dedim. Yavruyu alıp çatıya koydum. Kargalar bana saldırdı. 3-4 yerden kafamı kanattılar. O gün akşama kadar beni rahat bırakmadılar. İşe gelirken korkarak geliyorum, beni tanıyorlar" dedi.

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