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Kastamonu Pastırmacı Markaları Arasında Doğru Tercih Yapın

Kastamonu sucuk, pastırma, kavurma, bal, reçel çeşitleri doğru yerden alınmalıdır...

02 Ağustos 2022 Salı 13:09
Kastamonu Pastırmacı Markaları Arasında Doğru Tercih Yapın

Kastamonu sucuk, pastırma, kavurma, bal, reçel çeşitleri doğru yerden alınmalıdır. Çünkü hayvansal ve bitkisel ürünlerde sağlığınız açısından kalite oldukça önemlidir.

Kastamonu Pastırmacı internet sitesi, Kastamonu yöresel ürünleri ile alakalı siz değerli tüketicilere zengin seçenekler sunmaktadır. Kuruluş tarihi 1923 olan firma, gelişmiş üretim usulleriyle uzun yıllar geçmesine rağmen eşsiz lezzetlerini koruyabilmektedirler. Yapay madde içermeyen et ürünleri, yöresel baharat çeşitleriyle lezzet kazanmaktadır. Örnek verecek olur isek; Taşköprü’nün iri dişli sarımsakları, yumuşacık etlerine aroma katmaktadır. Özel baharat karışımları eti yumuşatırken tüketim kalitesini ise arttırmaktadır.

Sucuk, pastırma, kavurma, helva, reçel, bal ve çemen gibi birçok organik ürün seçenekleriyle kahvaltı sofralarınızı zenginleştiren kastamonupastirmaci.com ürünlerinde kimyasal kullanımından uzak durmaktadır. Böylelikle sizlere yapay tatlandırıcı, glikoz şurubu, renklendirici içermeyen doğal ve taze ürünler gönderilir.

Kastamonu Sucuğu Doğal ve Güvenilirdir

Kastamonu’nun meşhur parmak sucuğu her öğünde tüketilebilir. Kalın ve kısa sucuklar, ambalaj kenarlarından birbirine bağlıdır. Parmak sucuk, daire şeklindeki kangal sucuğun alternatifidir. Tüketim ihtiyacına göre değişen sayıda sucuk şeridi kullanılabilmektedir. Kimyon, toz kırmızı biber, karabiber, yenibahar ise ürünü tatlandırmak isteyenler için birkaç alternatif olarak akıllara gelmektedir. kastamonupastirmaci.com’un sattığı ilave yağ içermeyen sucuklar, tavada kendi yağıyla kızarırken sizlere dinlemesi keyifli bir senfoni sunmaktadır.

Kıvam arttırıcı, renklendirici, koruyucu içermeyen sucuklara, sarımsak lezzet verir. Taşköprü sarımsakları kurutulup çekilir ve sucuk harcına eklenir. Farklı yörelerin et ürünlerinde eksik kalabilen yoğun tat, Kastamonu’da kendini bulur. Kastamonu sucuğu, tek başına pişirilerek veya üzerine yumurta kırılarak yenilebilir. Börek ve sulu yemeklerde de kullanımı idealdir.

Kastamonu Kavurması ile Kahvaltılarınız Daha Lezzetli

Kastamonu, pastırma ve kavurma tüketiminin yoğun olduğu bir şehirdir. kastamonupastirmaci.com ise tüketim ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Hayvanların beslenme sürecinden, ürünlerin müşteriye ulaşacağı zamana dek hassasiyet korunur. Sucuk ve pastırma çiğ olurken, kavurmalar pişmiş ve donuk hâldedir. Ten teması olmadan doğranmış etler, hijyenik kazanlarda usulüne uygun kavrulmaktadır. Yağını ve suyunu salan etler, otomatik sistemle silindir hâle getirilmektedir.

Güçlü donduruculara alınan kavurma silindirleri, sağlam ambalajlardadır. Piştiği kazandaki doğal yağ ve et suyu, kavurmayla donar. Tüketim öncesinde donmuş kavurmayı buzlukta veya buzdolabında saklamak mümkündür. Kavurmalı omlet, kavurmalı gözleme, kavurmalı kaşarlı pide yapmak için firmanın ürünlerini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Çünkü Kastamonu kavurması çeşitleri lezzetiyle ünlenmiş dana etinden yapılmaktadır. Tabii ki küçükbaş etiyle hazırlanmış kavurmalar da sitede bulunmaktadır.

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