Kayseri'de kaza|Can pazarı yaşandı

Sabah saatlerinde Kayseri-Sivas karayolundan yürekleri ağıza getiren bir haber geldi. Bayram dönüşü Mersin'e giden yolcu otobüsü önce yön tabelasına vurdu, sonra yan yattı.
OTOBÜSTE CAN PAZARI
Kayseri'de Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
KARADENİZ TURUNDAN DÖNÜYORLARMIŞ
Yolculardan Rıfkı Can, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.
Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu" ifadelerinde bulundu.