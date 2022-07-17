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Kayseri'de kaza|Can pazarı yaşandı

Türkiye Bayram tatilinin son gününe Kayseri'den gelen kaza haberiyle uyandı. Mersin'e giden yolcu otobüsü Kayseri'de şarampole yuvarlandı. Kazada, çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

17 Temmuz 2022 Pazar 10:47
Kayseri'de kaza|Can pazarı yaşandı

Sabah saatlerinde Kayseri-Sivas karayolundan yürekleri ağıza getiren bir haber geldi. Bayram dönüşü Mersin'e giden yolcu otobüsü önce yön tabelasına vurdu, sonra yan yattı. 


OTOBÜSTE CAN PAZARI

Kayseri'de Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 30 kişi yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.


KARADENİZ TURUNDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Yolculardan Rıfkı Can, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu" ifadelerinde bulundu.

Son Güncelleme: 17.07.2022 11:10
Anahtar Kelimeler:
KazaKayseriOtobüs Kazası
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