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Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!

 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak kazasındaki kaptan pilot tutuklandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:44
Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!

Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!

   Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak kazasındaki kaptan pilot tutuklandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan, tutuklandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade vere kaptan pilot Mahmut Arslan, taburcu olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkta yaklaşık 1 buçuk saat ifade veren kaptan pilot Mahmut Arslan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Arslan, tutuklandı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıMahmut Arslan
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