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Kedi hastalıklarına dikkat, bu belirtiler varsa veterinere baş vurun

Kedi hastalıkları nelerdir? Kedi hangi hastalıklara yakalanır? Gibi sorular en çok merak edilen konular. İşte kedi hastalıklarına dair detaylar...

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:26
Kedi hastalıklarına dikkat, bu belirtiler varsa veterinere baş vurun

Kedi hastalıklarına dikkat, bu belirtiler varsa veterinere baş vurun

Bazı insanlar araç gereçlere tutkun olabilir ama bazılarımızda kedileri çok severiz. Onlara çok iyi bakarak beslenmelerini ve büyümelerini sağlarız. Kedi hastalıkları nelerdir? Kedi hangi hastalıklara yakalanır? Gibi sorular en çok merak edilen konular. İşte kedi hastalıklarına dair detaylar...


Hastalıklara karşı kedinize aşı yapımını takip etmeniz önemli bir sorumluluktur. Hem sahiplendiğiniz can için hem de kendiniz için çok önemlidir. Kedi yavruları; annelerinin emzirmesi süresince sütünden hastalıklara karşı koruyan antikorlar almaktadırlar. Bu antikorlar 6-12 haftaya kadar dayanmakta ve yavruyu korumaktadırlar. Sonrasında ise; aşı yapımına başlanması gerekmektedir. Kesinlikle kedinizi aşıları tamamlanmadan dışarı çıkarmayınız. Eğer çıkarmak zorunda kalırsanız, mutlaka dışarıya temas etmemesi açısından kucağınızda taşıyınız.

Kedilerin yakalandıkları hastalıklar kısaca şunlardır;

Kedi gençlik hastalığı; bulaşıcı ve aşı yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Belirtileri; kusma, ishal, iştahsızlık, tüylerde dağınıklık, ateş, karın ağrısı ile devam etmektedir.

Kedi nezlesi; solunum yollarının enfeksiyon kapması ile oluşan bir hastalıktır. Aşı yapılması gerekmektedir. Eğer tedaviye başlanmazsa nezle; zatürreye dönüşebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir.

Calisivirus; üst solunum yollarının enfeksiyon yapması ile meydana gelmektedir. Kedilerin toplu bulunduğu yerde daha fazla bulaşmaktadır. Tedavi yöntemi mutlaka aşı ile yapılmaktadır.

Chlamydia; bakteriyel bir enfeksiyon çeşididir. Cinsel yolla bulaşan bu hastalık hem dişi hem erkek kedilerde görülmektedir. Tedavi yapılmadığı takdirde kısırlığa neden olabilmektedir.

Feline Leukemia Virüs; çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir enfeksiyon türüdür. Kedi lösemisi olarak bilinmektedir. Bu virüs ortaya çıkmadan kedinin vücudunda yıllarca yaşayabilmektedir. Kedinin metabolizmasında baskı yaparak ölüme ve şiddetli anemiye neden olabilmektedir. Bu hastalık erkek kedilerde daha fazla görülmektedir. Belirtileri ise; anemi, iştahsızlık, dalak büyümesi, vücutta oluşan koyu renkli benler ve zayıflama şeklindedir. Tedavisi yapılamadığından dolayı, mutlaka aşı yapılarak korunma sağlanmalıdır.

Kuduz; tüm memeli hayvanlara bulaşabilen ve direkt hayvanda sinir sistemini çökerterek ölümüne sebep olan bir hastalıktır. İnsanlara da bulaşabilen bir virüs olduğundan dolayı mutlaka aşı yaptırılması kamu sağlığı açısından yasal bir yükümlülüktür. Hiçbir şekilde tedavisi yoktur.

Kedi AİDS’i; öldürücü bir enfeksiyondur. Tedavisi aşı ile yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde henüz bu hastalık için gerekli olan aşı bulunmamaktadır.

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