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Kentsel dönüşüm zulme döndü

Çocuğunu sokak ortasında leğende yıkayan Dilek Kaya, Cumhuriyet'e konuştu: 'Neler çektiğimiz görünsün istedim'

16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:32
Kentsel dönüşüm zulme döndü


Kentsel dönüşüm zulmü | Sokakta banyo



Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Cengiz Karagöz imzasıyla yayınlanan habere göre AKP'li Beyoğlu Belediyesi’nin Fetihtepe’deki 'kentsel dönüşüm' adı altında yaptığı zulüm, bir sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Çadır kuran mahallelinin, çocuklarını leğende yıkadığı anlar kısa sürede gündem oldu. Çocuğunu sokakta yıkamak zorunda kalan anne Dilek Kaya, Cumhuriyet'e konuştu.

Kentsel dönüşüme karşı direnen Fetihtepe halkının evlerine yaklaşık bir aydır elektrik, su ve doğalgaz verilmiyor. Fetihtepeliler mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Bugün ise paylaşılan bir videoda tablo daha net biçimde ortaya çıktı.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda bir yurttaşın sokakta bir leğen içerisinde çocuğunu yıkadığı görüldü. 

‘ÇOCUKLARIMIZI TAŞIDIĞIMIZ SULARLA YIKIYORUZ’

Yaşadıkları mağduriyeti göstermek için leğende çocuğunu yıkayan Dilek Kaya, Cumhuriyet’e konuştu.

Kaya, 40 gündür elektrik, su, doğalgaz ve internete ulaşamadıklarını belirtti. Suya erişemedikleri için bidonlarla camiden su taşıdıklarını belirten Kaya, çocuklarını taşıdıkları sularla yıkadıklarını söyledi.

Kaya, "Bizim gibi birçok mağdur var. Yaşadıklarımızın görülmesi ve sesimizin duyulması için böyle bir şey yaptık. Evimizin içinde neler yaşadığımız fark edilmiyor yaşadıklarımı görülsün diye sokakta çocuğumu yıkadım" diye konuştu.

YURTTAŞ BİDONLARLA SU TAŞIYOR

Altyapı hizmetleri kesilen Fetihtepelilerin su ihtiyacını bidonlarla taşıdıkları sularla giderdiğini belirten Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, “Yıkım için çoğunluğu sağlayamadılar. Bu yüzden insanların elektiğini suyunu ve doğalgazını kesip burayı terk etmeye zorluyorlar. Buraların yaşanmaz hale gelmesine rağmen yurttaşlar imza atmamakta ısrarcı. Evi yıkılan yurttaşlar dışarıda kalmasın diye yıkılan binaların yerine çadır kuruldu, Halk taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor” dedi.

FETİHTEPE’DE NE OLUYOR?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımların başladığı İstanbul, Beyoğlu’na bağlı Fetihtepe Mahallesi’nde elektrik, su ve doğalgazları kesilen bölge halkı evlerini terk etmiyor. Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamına giren 937 hane bulunuyor.

Beyoğlu Belediyesi, mahallede ‘olur’ çoğunluğu sağlayamadığı için evleri boşaltamıyor. Mahallede yaşayanların çoğunluğu evini terk etmek istemiyor. Bir kısmı evlerini terk etmiş olmasına rağmen binalar yıkılamıyor.

Son Güncelleme: 16.07.2022 21:45
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