Kimyasal silah yalanı tutmadı, yeni hainlik peşinde

PKK'lı teröristlerin kimyasal silah ve napalm bomba yalanı, BM'den geri döndü. Örgüt, doğu ve güney doğu illeri ile Suriye'de çocuk öldürerek suçu TSK'nın üstüne atarak halkı sokağa dökme planları yapıyor. Hain planı deşifre eden güvenlik güçleri, operasyonların devam ettiği bölgelerde hassasiyetleri en üst düzeye çıkardı.

Kıran, Pençe ve son olarak Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatıyla beli kırılan PKK'lı teröristlerin batılı ülkelerin desteğini sürdürebilmek için kirli bir tezgah hazırlığı içinde olduğu bildiriliyor. Bir çocuğu katlederek TSK'yı uluslararası arenada zor durumka bırakmayı ve bölge halkını sokaklara dökmeyi planlayan teröristlerin harekat sırasında sığındığı kimyasal silah yalanı ise BM'nin ilgili örgütleri tarafından çökertildi.

KİMYASAL TUTMADI YERİNE ÇOCUK ÖLDÜRECEKLER

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde yapılan operasyonlardan dolayı teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarı çıkmak istemediğini, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşılarınca bir çocuğun öldürülerek polis kurşunuyla öldüğü propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği bilgisi alındı.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/ KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı belirtilerek örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.

KİMYASAL DEĞİL YANIK

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'ye kimyasal silah kullandığı yalanıyla yaptığı suçlamalardan sonuç çıkmadı. Yapılan geniş çaplı incelemelerde, yanık vakalarının kimyasal değil, termal sebepten kaynaklandığı ortaya çıktı



Türkiye’nin büyük bir başarı ile tamamladığı Barış Pınarı Harekatı sırasında dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmek için Türkiye’nin operasyon alanında sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair terör örgütü PKK ve yandaşı kuruluşların yalanına Birleşmiş Milletler (BM) geçit vermedi.



TALEP REDDEDİLDİ

Terör örgütü PKK’nın girişimleri ile AB üyesi ülkelerden bazı kuruluşların girişimi sonrasında kimyasal silah kullanımını soruşturmakla görevli uluslararası bir organizasyon, Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı sırasında kullanıldığı iddia edilen beyaz fosfordan yaralanan sivillerden alınan doku örneklerini incelemeyi reddetti ve söz konusu vakaların görev alanı dışında olduğunu açıkladı.

"YANIKLAR KİMYASAL DEĞİL TERMAL"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) iki hafta önce harekat sırasında yaşanan yanık vakalarından haberdar olduğunu ve "kimyasal silah kullanımı ihtimaline ilişkin bilgi topladığını" açıklamıştı. Yapılan geniş çaplı incelemelerden hemen sonra yanık vakalarına kimyasal değil, termal sebeplerin yol açtığı gerekçesiyle inceleme yapmayacaklarını bildirdi.

