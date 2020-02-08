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KİPTAŞ'dan riskli yapılara uygun fiyatlı konut

KİPTAŞ, riskli yapı raporlu evlerde oturan mülk sahipleri için portföyündeki 272 konutu satışa çıkarıyor.İ

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:09
KİPTAŞ'dan riskli yapılara uygun fiyatlı konut

KİPTAŞ'dan riskli yapılara uygun fiyatlı konut.    

   KİPTAŞ, riskli yapı raporlu evlerde oturan mülk sahipleri için portföyündeki 272 konutu satışa çıkarıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, İstanbul’da riskli yapı raporlu evlerde oturanlar için 272 konutu, uygun fiyat ve vade olanaklarıyla satışa çıkarıyor. İBB’nin “Önceliğimiz Deprem” diyerek hayata geçirdiği “Deprem Seferberlik Planı” kapsamındaki kampanya ile KİPTAŞ, İstanbul depremi konusunda farkındalığı artırmak ve yapı güvenliği bilincini üst seviyeye taşımak istiyor.

   KİPTAŞ kampanya kapsamında; Çatalca, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu, 5. Levent ve Başakşehir’de bulunan 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerde toplam 272 daire satışa sunacak. Bu dairelerin çoğunluğu hemen teslim avantajına sahipken, kalan projelerin de bu yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK”

   Kampanyayla ilgili bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Daireleri Ocak ayı itibariyle portföyümüzden çektik. Bu dairelerde, İstanbul’da riskli yapı raporu olan yapı sahiplerine öncelik vereceğiz. Bunu sosyal bir proje olarak, İBB’nin Deprem Seferlik Planına bir katkı olarak sunmak, farkındalık yaratmak istedik” diye konuştu.

UYGUN FİYAT VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

   KİPTAŞ, riskli yapılarda yaşayanların kısa süre içinde güvenli konutlara geçebilmesi için kampanyada uygun ödeme koşullarının sağlanmasına büyük önem gösterdi. Kampanyalı dairelerin başlangıç fiyatı ise 185 bin TL. Peşin fiyatı 185 bin lira olan 2+1 bu daireye 36.844 TL peşinat ve aylık 2.456 TL’den (60 ay) başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün. Peşin alımlarda yüzde 10 olmak üzere, değişen peşinat tutarına göre farklı indirim oranları bulunuyor. 24 ay vade farksız, 36, 48 ve 60 ay için 0,75 faiz oranı ile banka masrafsız sabit ödeme imkanı da sağlanıyor. 

BAŞVURULAR KİPTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE

   Konutlar, 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa çıkarılacak. Oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak. Başvurular, KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde kabul edilecek.KİPTAŞ, kampanyadan ev alanlarla yapacağı sözleşmeye riskli yapısından kendisinin ya da kira yoluyla bir başkasının yararlanmayacağı taahhüdünü ekleyerek bu verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşacak.

SOSYAL KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE KAYNAK YARATILACAK

KİPTAŞ, şeffaf ve açık iletişim ilkesiyle birinci önceliğini sosyal konut projelerine verirken, kentsel dönüşüm ile de depreme dayanıklı konut sayısını artırmayı amaçlıyor. Satış kampanyasından elde edilecek gelir de bu projelere kaynak yaratmak için kullanılacak. 

Son Güncelleme: 08.02.2020 14:12
Anahtar Kelimeler:
KiPTAŞ
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