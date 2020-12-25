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KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL | Lüleburgaz

KIRK-KAB, meclis toplantısı Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi.

25 Aralık 2020 Cuma 17:30
KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL | Lüleburgaz

KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin başkanlığını yaptığı Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) Toplantısı’nda, birliğin 2021 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. KIRK-KAB’ın 2021 mali yılı bütçesi 6 milyon 26 bin 500 TL olarak belirlendi.

KIRK-KAB, meclis toplantısı Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda birliğin 2021 yılı bütçesi belirlendi. Murat Gerenli’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda KIRK-KAB’ın 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesi 6 milyon 26 bin 500 TL olarak oy birliğiyle kabul edilirken 2022-2023 mali yıllarına ait bütçelerde artış oranı yüzde 4 olarak öngörüldü. Ücret tarifelerinin de belirlendiği toplantı oylamaların ardından sona erdi. 

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Anahtar Kelimeler:
KIRKKAB
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