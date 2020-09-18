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Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan esnafa siftah parası

Kırklareli Ülkü Ocakları "Ahilik Haftası" münasebetiyle sabah namazından sonra esnafın kapılarına siftah parası bırakarak kalpleri fethetti.

18 Eylül 2020 Cuma 17:29
Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan esnafa siftah parası

Kırklareli'nde sabah namazından sonra dükkanını açmaya gelenler ilginç bir süprizle karşılaştı.

NEDEN 35 KURUŞ?

Kapılarının önünde 35 kuruş bulan esnaflar, Kırklareli Ülkü Ocakları tarafından siftah parası olarak dağıtıldığını ve neden 35 kuruş olduğunu öğrenince duygu dolu anlar yaşadı.

Kırklareli Ülkü Ocakları tarafından zarf içerisinde kapılara siftah parası ile beraber dağıtılan notta yapılan açıklama da; Ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu'nun şehadete erdiğinde cebinden çıkan 35 kuruşun anısına esnafa siftah parası olarak dağıtıldığı belirtildi.

"HAYIR DUALI SİFTAH, BEREKETTİR"

Konu ile ilgili açıklamanın devamında; "Atalarımızın dediği gibi, siftahı hayır duası ile alınan para berekettir. Ticaretinizin bereketli, rızkınızın bol olması temennisi ile atalar deyişine hürmeten günün ilk siftahını biz yapmak istedik. Yüce Yaradan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza Hazreti Peygamberimizin ticaret ahlakını vermesi temennisi ile hayırlı günler, helal kazançlar dileriz" sözlerine yer verildi.

Son Güncelleme: 18.09.2020 18:11
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