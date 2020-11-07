Kızılay Kan Bağışı Kahramanları'nı arıyor

İstanbul’da 10 bin Kan Bağışı Kahramanı Aranıyor….

Kan Bağışı ile ilgili açıklamalar da bulunan Türk Kızılayı Beykoz (Avrasya ) Şubesi Başkanı Saadettin Çay “ Dünyada gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışının nüfusa oranı %5 civarındadır. Türk Kızılay’ı olarak bu oranlara ulaşmak için özellikle günümüzdeki kritik süreçte Kahramanlarımızı bağış kampanyamıza davet ediyoruz. Kan Bağışı 20 dakika da yapılarak 1 kan bağışı ile 3 hastanın hayatı kurtulabilmektedir. Aynı zamanda Kan Bağışının tüm Kan Bağışı Kahramanlarına da faydası vardır. Kan Bağışı ile kan hücreleriniz yenilenir, kalp krizi geçirme riskinin azaldığı yönünde birçok çalışma bulunmaktadır . Tabii en önemlisi kan bağışı ile birkaç hastaya şifa olacağı düşüncesi, insanı mutlu eder. Göksu Kasrı Beykoz’da düzenlenecek kampanya için İstanbul ‘da 10.000 Kan Bağışı Kahramanı arıyoruz, tüm kahramanlarımız 07-08 Kasım 2020 de iki gün süresince 12:00-22:30 arası kan bağışlarını yapabilirler. Biz Kan Bağışı Kahramanlarımız için hazırız “dedi.

Covid-19 salgını nedeni ile artırılmış önlemle gerçekleştirilen kampanya da kan bağışı 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Sosyal Mesafe kurallarına uygun, açık hava sirkülasyonu yoğun olan bir alanda , sürekli dezenfeksiyon çalışmaları hijyenik koşulların artırıldığı bir ortamda gerçekleştirilen kampanya da tüm bağışçıların endişelenmeden bağışlarını tamamlayabilecekler.

Kgerçekleştirilen kampanya da tüm bağışçıların endişelenmeden bağışlarını tamamlayabilecekler.