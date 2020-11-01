Kızılaydan Depremzedelere Sıcak Yemek

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kızılay ekipleri de depremin en çok etkilediği bölgelerde depremzedelere beslenme desteğinde bulunuyor. Bölgede enkaz altındaki vatandaşları çıkarmak için yoğun bir çaba sarf eden ekiplerin ihtiyaçlarını da karşılayan Kızılay, sabah verilen kahvaltı dışında öğlen ve akşam da depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.

3 Öğün Sıcak Yemek Dağıtımı Gerçekleştiriliyor

Kızılay, 60 bin 655 kişilik beslenme kapasitesi ile evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlara 7/24 sıcak yemek desteği sağlıyor. Bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 3 sahra mutfak ile 8 öncü araç ve 20 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alan Kızılay, depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 10 bin 026 paketli gıda, 7 bin 198 sıcak içecek, 6 bin 216 soğuk içecek ve 28 bin 657 su dağıtımı gerçekleştirdi.

Sabahları verilen kahvaltının yanı sıra öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün sıcak yemek ve içecek desteğinde bulunan Kızılay yardım elini depremzedelere uzatmaya devam ediyor. Depremin meydana gelmesinin hemen ardından 85 personel, 45 şube görevlisi ve 193 gönüllüsüyle bölgeye intikal eden Kızılay, depremin ilk anından bugüne toplam 60 bin 655 öğün sıcak yemek desteğinde bulundu. Üç öğün olarak gerçekleştirdiği sıcak yemeğin yanı sıra çorba, bisküvi, kek, vb. ikramlıklar dağıtmayı da ihmal etmeyen Kızılay, temel gıda ve beslenme yardımlarını aralıksız sürdürüyor. İzmir Afet Müdahale Merkezi yerleşkesinde kurulan sahra mutfak kitinde üretimi gerçekleştirilen sıcak yemekleri geceyi dışarda geçirmek durumunda kalan depremzedelerin hizmetine sunuyor.

323 Kızılaycı Sahada Hizmet Veriyor

Yardım çalışmalarını 85 personel, 45 şube görevlisi ve 193 gönüllü ile yürüten Kızılay, 122 bin 518 kişilik beslenme kapasitesi ile evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlara 7/24 sıcak yemek desteği sağlıyor. Bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ile 8 öncü araç ve 20 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alan Kızılay, depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 50 bin 293 paketli gıda, 7 bin 198 sıcak içecek, 6 bin 216 soğuk içecek ve 28 bin 657 su dağıtımı gerçekleştirdi.