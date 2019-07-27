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Kocasını aldatan kadının ihaneti uyurken ortaya çıktı

Eşinin ihanetini elinde telefonla uyuyakalancı ortaya çıkardı. Günlerce takip etti. Eşini en yakın aile dostuya el ele gezerken ve öpüşürken gördü. Boşanma ve tazminat davası açan talihsiz koca için mahkemeden emsal nitelikte karar çıktı.

Kocasını aldatan kadının ihaneti uyurken ortaya çıktı

Eşinin ihanetini elinde telefonla uyuyakalancı ortaya çıkardı. Günlerce takip etti. Eşini en yakın aile dostuya el ele gezerken ve öpüşürken gördü. Boşanma ve tazminat davası açan talihsiz koca için mahkemeden emsal nitelikte karar çıktı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:07
Kocasını aldatan kadının ihaneti uyurken ortaya çıktı

Kocasını aldatan kadının ihaneti uyurken ortaya çıktı

Yatak odasında uyuya kalan eşinin elindeki telefona göz atan Cengiz D. adlı adam, mesajları okuyunca şoke oldu. En yakın aile dostu ile eşinin kendini aldattığını gören talihsiz koca soluğu avukatının yanında aldı.


İzmir'in tanınmış vücut geliştirme antrenörlerinden biri olan Cengiz D., eşinin ihaneti karşısında şaşkına döndü. En yakın aile dostu Erhan Ş. ile eşi Gülşen Şenay D.'nin kendisini aldattığını telefon mesajlarından gören talihsiz adam açtığı boşanma ve tazminat davalarını kazandı.

WHATSAPP MESAJLARI DELİL OLDU

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonluğu'nda ikincilik ödülü sahibi ve vücut geliştirme antrenörü olan, İzmir'de spor salonu işletmeciliği yapan Cengiz D, 7 yıldır evli olduğu eşi Gülşen Şenay D'nin yatak odasında bir gece elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gördü.

Kendisine fark ettirmeden eşinin cep telefonunu aldığında ise aldatıldığını öğrendi. Eşinin aile dostu Erhan Ş. ile ilişki yaşadığını öğrenince beyninden vurulan Cengiz D, soluğu avukatı Orhan Önal'ın yanında aldı. D, eşinin yasak aşkı Erhan Ş. ile olan WhatsApp yazışmalarını ve samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunarak, 150 bin lira tazminat isteğiyle boşanma davası açtı. Mahkeme çiftleri boşadı ve zinayı ağır kusur sayarak hiçbir geliri olmamasına rağmen ev hanımı Gülşen Şenay D'nin, aldattığı eşine 25 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

EŞİNİ GİZLİCE TAKİP ETTİ

Konak'ta yaşayan 37 yaşındaki Cengiz D. ile 7 yıl önce tanışıp evlendiği Gülşen Şenay D'nin (31) evliliği geçen yıl çatırdamaya başladı. Eşinin arkadaş ortamında kendisine sözlü hakaretlerde bulunmasına anlam veremeyen Cengiz D, 2018 başlarında eşi ile aile dostu Erhan Ş'nin sahibi olduğu spor salonunda samimi konuşma ve tavırlarına şahit olunca kendisini uzaktan takip etmeye başladı. Bir gece eşinin yatak odasında elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gören D, telefonunu alarak tuş kilidini açtığında, eşi Gülşen Şenay D'nin Erhan Ş. ile aşk mesajlarıyla karşılaştı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR ÇIKTI 

İzmir 7'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Cengiz D, kendisini aile dostu ile aldatan eşinden boşanmak istediğini belirterek 50 bin lira maddi ve 150 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

Spor salonunda yaşananlara şahit olan tanıklar da, Gülşen Şenay D. ile Erhan Ş'nin birçok kez yakınlaştıklarına, gizlice öpüştüklerine ve bir gün Kemeraltı Çarşısı'nda el ele gezdiklerine şahit olduklarını anlattı. Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve deliller ışığında çiftin boşanmalarına karar verdi.

Ayrıca zinayı ağır kusur kabul eden mahkeme heyeti, emsal niteliğinde bir karar vererek Gülşen Şenay D'nin hiçbir geliri olmamasına rağmen eşi Cengiz D'ye yasal faizleri hariç 15 bin lirası maddi, 10 bin lirası da manevi olmak üzere 25 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocasını Aldatan KadınWhatsApp
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