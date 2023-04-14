Kolonları çatlayan binayı belediye yıkıyor | Bina çürük çıktı

Kolonları çatlayan bina yıkılıyor

İstanbul Bahçelievler’de dün akşam kolonları çatlayan ve 3 milimetre kaydığı belirlenen 6 katlı binanın yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı. Yıkım çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı sakinleri, dün akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulundu ve boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edildi.

İhbarın ardından binadakiler tahliye edilerek otellere yerleştirildi. Binada oturanlar değerli eşyalarını tahliye ederken, yıkım için de çalışma başlatıldı. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kepçe de yıkım için olay yerine getirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları havadan da dron ile görüntülendi.

Yıkıma başlanılmadan önce olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yetkililerden bilgi aldı.

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKACAĞIZ"

Burada basın mensuplarına konuşan Bahadır, dün akşam bir ihbar aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz gelip baktı, gerçekten kolonda çatlama var. Öyle olunca kayıt yaptık. Dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı bina, sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Yukarıdaki komşularımızı otellere, misafirhanelere yerleştirdik. Dükkanları da boşalttık ve arkasında iki tane daha apartman var. Bitişik nizam olduğu için onları da boşalttık. Şu anda sabaha kadar bina 4 milim kaydığı için bir yıkım gerçekleştireceğiz. Kontrollü bir şekilde yıkacağız" dedi.