Konya'da Anadolu Lisesi'nde cinsel taciz iddiası



Konya Meram ilçesinde bulunan Haciye Mahmutoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilere taciz iddiası. Tacize uğradığını iddia eden 5 öğrenci ailesine diğer ailelerden de destek geldi. Tacizci hademeye ise okul müdürünün sahip çıktığı iddia edildi. Okul müdürüne konuyu anlatmak için giden bir öğrenciye "O burada kalacak, istiyorsanız siz gidebilirsiniz" dediği öne sürüldü.

KIZ ÖĞRENCİLERE AÇIK SAÇIK İÇERİK GÖSTERMİŞ

İddialara göre okulda hademe olarak görev yapan işitme engelli Mehmet E. adlı şahıs, kız ve erkek öğrencileri telefonunda bulunan pornografik görüntüler kullanarak taciz etti. Şikayetçi olan öğrenciler ve veliler okul önünde toplanıp eylem yaptı.

ENGELLİ KADROSUNDAN GİRMİŞ

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan bir anadolu lisesinde yaşandı. İddialara göre, başka bir okulda kadrosu varken geçici görevle anadolu lisesinde, hademe olarak görev yapan işitme engelli 28 yaşındaki Mehmet E., okuldaki kız ve erkek öğrencileri telefonunda bulunan müstehcen görüntüleri kullanarak taciz etti. Olay 16 yaşındaki kız öğrencinin şikâyeti ile gündeme geldi. Zanlı M.E. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"UTANDIĞIM İÇİN ANLATAMADIM"

Mehmet E.'nin kendisine telefonundan müstehcen görüntü gösterdiğini iddia eden kız öğrenci S.Ö., polise verdiği ifadede "Spor salonundaki bilgisayar masasında otururken bu şahıs benim yanıma geldi. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı fakat anlamadım. Telefonundan bir video açtı. Bu videoda müstehcen görüntü vardı. Hemen uzaklaştım" dedi. Utandığı için olayı kimseye anlatamadığını, bir hafta sonra bahsettiği arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirdiğini belirten S.Ö., rehber öğretmenin kendisiyle görüşüp "gereği yapılacak" dediğini anlattı. Ancak bir işlem yapılmadığını öne süren S.Ö., "Müdürle görüştüm. Müdür bana 'Bu şahsı okuldan göndermem, çok rahatsız olduysan sen okuldan git' dedi. Okul yönetiminden ve bu şahıstan şikayetçiyim" dedi.

YANLIŞLIKLA PORNOĞRAFİK VİDEO AÇMIŞ

Hademe Mehmet E.'nin ise polise verdiği ifadede "Ben telefonda başka bir şey gösterirken yanlışlıkla o pornografik fotoğraflar açıldı. Amacım o fotoğrafları göstermek değildi" dediği öğrenildi. Ancak kamu görevlisinin cep telefonunda o görüntülerin ne aradığına dair sorular cevapsız kaldı.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER OKULDA TOPLANDI

Olayın şikayet ile gündeme gelmesinin ardından mağdur kız çocuğunun ailesi ile birlikte veliler ve öğrenciler okulda toplanarak oturma eylemi yaptı. Okul önünde açıklama yapan öğrenci velisi S.Z. "Sözün bittiği yerdeyiz. Sadece sosyal medyada görürdük ve çok üzülürdük. İnsanın başına gelmeyince bilmiyormuş. Benim kızım gibi burada yüzlerce çocuk var ve bunların yarısı mağdur. Buradaki taciz olayını 8 ay sonra öğrendik. Bu kişi hala burada çalışıyor. Bizler bütün hukuki işlemlerimizi başlattık" diye konuştu.

"5 ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ"

Eylem sırasında konuşan öğrenci D.B ise, "Arkadaşımızın yaşadığı olayı, ailesi dün öğrendi. Bu okulda 5 taciz olayı daha gerçekleşti. Bu adam çalışmaya devam etti ve bize bakışlarından rahatsızdık. Okul yönetimi hiçbir şey yapmadı. Bu onların kızlarının başına da gelebilirdi" şeklinde konuştu.



