Köpek eğitimi neden önemli

Evde köpek beslemek şu zamanda artık epey yaygın durumda. Peki evcil dostlarımızı beslerken ve onlarla vakit geçirirken onunla nasıl bir iletişim kuracağımızı gerçekten de biliyor muyuz?

Boğaziçi Kampus Köpek Eğitmeni Dilek Uzunyoloğlu,''Köpeklerle yaşayan insanlar köpeklerine köpekten ziyade bir insan çocukmuş gibi davranırlar. Köpek psikolojisi sayesinde köpeklerin davranışlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Böylece onları daha kolay eğitebilir ve daha dengeli yetiştirebilirsiniz.''dedi.

Dilek Uzunyoloğlu,''Köpeklerin disipline-egzersize-sevgiye ihtiyacı vardır. Ancak biri olmadan diğerinin olması , ya da sadece sevgi olması köpeğin karakterini kötü etkileyeceği gibi psikolojisini de bozar. Tüylü dostunuzu disipline etmek için onu bir odaya bir saat koymak ta doğru değildir. Egzersiz için saatlerce hiç aralıksız koşturmak veya bütün gün sıkı sıkı sarılarak hayvanı sevgiye boğmak da doğru değildir. Her şeyin doğru bir yolu vardır.Boğaziçi Kampus Türkiye'de bir ilke imza atarak profesyonel eğitmenlerle ‘Köpek Eğitmenliği’eğitimi veriyor.Eğitim süreci boyunca evcil dostlarımızı daha iyi tanıyacak ve onlarla olan iletişiminizi güçlendireceksiniz.''diye belirtti.