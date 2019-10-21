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Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalle seferber oldu

Küçük afacan korkuluk demirlerine sıkıştı mahalle seferber oldu, itfaiye Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu

Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalle seferber oldu

Küçük afacan korkuluk demirlerine sıkıştı mahalle seferber oldu, itfaiye Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu

21 Ekim 2019 Pazartesi 20:55
Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalle seferber oldu

Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalle seferber oldu


Henüz 4 yaşındaki küçük afacan, evinin penceresi önünde oynarken ölümle burun buruna geldi. Diyarbakır'da meydana gelen olay sırasında belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

3. katta pencere demirlerine başı sıkıştı, aşağı sarkan çocuk güçlükle kurtarıldı


Diyarbakır'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı. Annesinin kollarından tuttuğu çocuk için mahalleliler pencere altında yorgan açtı, alt komşu ise pencereye çıkıp kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk kurtarılırken o anlar bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu, korkuluğu bulunan pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti ve korkuluk demirleri arasında sıkıştı. Çocuğunun sıkıştığını fark eden anne, koşup oğlunun kollarından tutarak, yardım istedi. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli önlem için pencerinin altında battaniye açarken, kadının alt komşusu ise pencereye çıkıp, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylı merdivenle çocuğun sıkıştığı pencere çıktı. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından korkuluk demirleri arasında sıkışan çocuğu kurtarıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarMevlana MahallesiMevlana Halit Mahallesi
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