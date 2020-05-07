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Korona önlemlerini yerle bir edenlere tepki yağdı

Türkiye günlerce eve kapandı, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemlere büyük bir çoğunluk uyarken, ilk fırsatta maskesiz piknik yapanlar, tavla oynayanları görenler 'yok artık' dedirtiyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:55
Korona önlemlerini yerle bir edenlere tepki yağdı

Korona önlemlerini yerle bir edenlere tepki yağdı

Koronavirüse karşı verilen mücadeleye Türkiye'nin büyük bir bölümü sıkı sıkıya uyarken, küçük grupların piknik hevesi alınan tüm önlemleri riske atıyor.


İstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Korona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi


Korona virüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul’da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maltepe E-5 Karayolu’nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı’ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı.

Ülke genelinde ‘Evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü. Korona virüse rağmen sosyal mesafeye uymadan E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

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