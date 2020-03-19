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Korona salgını yüzünden estetik merkezleri geçici olarak kapandı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye estetik güzellik merkezleri de katıldı. Estesante Clinic covid-19 ile mücadele boyunca şubelerini kapattı.

19 Mart 2020 Perşembe 20:00
Korona salgını yüzünden estetik merkezleri geçici olarak kapandı

Korona salgını yüzünden estetik merkezleri geçici olarak kapandı

Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgınına karşı estetik ve güzellik merkezleri de önlem alıyor. Koranavirüs, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Bu kapsamda henüz sokağa çıkma yasağı olmasa da tekstilden teknolojiye birçok sektör mağazalarını kapatma kararı alıyor. Estesante Clinic de aldığı kararla tüm şubelerini kapattığını açıkladı.

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlıklarını riske atmamak için bu adımı attıklarını belirten Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir, “Bu tatsız ve talihsiz günleri el birliğiyle ve duyarlılıkla en kısa zamanda atlatmayı umuyoruz. Bu sürede lütfen evde kal Türkiye” dedi.

‘Kurallara uyalım’

14 gün kuralına uyulması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Yayılmayı önlemek bizim elimizde. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım, ailelerimizi bilinçlendirelim. Hastalık bize bulaşmayacak şekilde davranmayalım, hastalık zaten bizde varmış gibi, başkalarına bulaştırmayacak şekilde davranalım. İnanın hayat kurtarmak hiçbir zaman hiçbirimiz için bu kadar kolay olmamıştı” çağrısında bulundu.

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EstetikEscecik Klinik
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