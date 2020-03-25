Koronavirüs eğitimi vurdu | Okullar Nisan ayı sonuna kadar kapalı

Koronavirüs önce eğitimi vurdu | Okullar Nisan ayı sonuna kadar kapalı

Corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri ele alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, alınan son tedbirleri anlattı.Bakan Koca okul tatilinin uzatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini belirtti.

Türkiye’deki corona salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yeniden bir araya geldi.

Alınan ve alınacak tedbirler üzerine konuşan bakanlar ortak açıklama yapıyor…

Bakan Koca şunları söyledi:

* 185 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde. Hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak. Bu hastalığa karşı irademiz var.

* Mücadeleyi organize eden güçtür devlet, uygulama size bağlıdır. Hiçbir hekim, virüsün size bulaşmasını önleyemez, bunu siz önleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz, temastan kaçarak önleyebilirsiniz.

* Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak. Dikkatli olmalısınız.

* Misafir gelirse sarılmak yok. El öpmek yok. Uygulamayı tatil olarak görmeyin. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Verilen ara uzatılacak.

* Eğitime verilen ara uzatıldı. Birazdan bakan bey de değinecek.

* Unutmayın, aldığımız tedbirler kadar güçlüyüz. Bu arada kamuoyunun daha net bir bilgiyi alması için bir şey söylemek istiyorum.

* Vaka sayılarını bildirmeye uğraşıyoruz. Bundan sonraki dönemde, hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere, dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız.

* Yoğun bakındaki 60 yaş üstü iki hasta taburcu edildi.

* Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili, o hastaları ayırıyoruz. Pandemi ile ilgili hastaların yoğun bakımları ve servisleri ayrı. Bunlara bakan sağlık ekipleri de ayrı.

* Yoğun bakımda 136 hasta bulunuyor. İlaçlarla birlikte bu hastaların tedavisine başlandı.

* 3750 kutu daha sipariş verildi. Bu arada faydasının olup olmadığını görmek istiyoruz.

* 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor.

* Testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Ama 3-5 gün sonra pozitif çıkabilir ve bir başkasına bulaştırabilirsiniz.

* Herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştıracak gibi davranıyor olmalı. 3-5 gün sonra test tekrar pozitif çıkabilir. Bu nedenle biz 14 gün sürecini vurguluyoruz.

* Başta Çin, İran, İtalya ve Avrupa öyküsü olanlara test uygulandı. Devamında ateş, öksürük yakınması olan neredeyse herkes, solunum sıkıntısı olan herkese uygulandı.

* Dolayısıyla dün İstanbul’da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Testi hekim uygun gördüğünde yaptırılabilir. Kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz, ancak bu şekilde yayılımını önleyebiliriz. Eğer bir semptomu varsa test yapılır.

* Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. İzin verdiğimiz merkezlerde üniversiteler dahil olmak üzere kiti bizden olmak üzere asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz.

* Ayrıca, maalesef bu dönemde bir takım algıları oluşturmak isteyenler az da olsa, olduğunu görüyoruz.

* Bayılan, anında kaybedilen, düşen 4-5 vaka dün servis edildi sosyal medyada. Biz bu hastalığı şöyle biliyoruz, öncelikle mevsimsel griple başlayan, sonrasında solunum sıkıntısıyla bu hastalık ilerler.

* Bu hastalık anında düşmenizle, anında kaybedilme ile anında bir ölümle sonuçlanan bir seyirle gitmiyor. Bu tip şeylere asla inanmayın. Ve bu anlamda bu algıyı oluşturmak isteyenlerle ilgili, ilgili birimler yasal çerçevede harekete geçtiler.

* Corona virüsü dağılımı genel. Genç, orta yaşlı ya da yaşlı insanlarda görünüyor. Orta yaşlı, yaşlı ve kronik hastalarda daha ağır seyrediyor.

* Ben Çin’den özellikle, bilim insanlarıyla bilim kurulunun tecrübelerini paylaşmalarını istedik. Başka bir talebimiz olmadı ancak Çin bize her açıdan destek olmak istediğini belirtti.

* Ülkemiz maske üretimi konusunda yeterli donanıma sahip.

* Bu süreçte yurt dışına ihracı daha ön planda tutan, içeride de fiyatları yükselten, daha önce 14 kuruşa aldığımız maskeleri 3-4 liraya alamadığımız dönemleri gördük.

* Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı, depolardaki mallara el konuldu. Üretimin sadece bakanlığa yapılması üzerine çok sıkı tedbirler aldık. Farklı bir yaklaşım olursa, devamı gelecektir.

* Hem okullarda hem bir takım iş adamlarımız dahil olmak üzere üretimler yapılıyor. Hem kamu hastaneleri hem de üniversite hastaneleri dahil olmak üzere, maske, tulumlar verilmek üzere. Bugün özel sektör, bu noktada çok zorlandıklarını söylediler.

* Biz hangi fiyattan alıyor isek, o rakamla özel sektöre vermeyi de başlatmış olduk. Önümüzdeki günlerde, istismar edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi, özellikle hekim ve sağlık çalışanlarımızı malzemesiz bırakmayacağımıza emin olun.

* Ben her türlü imkanı zorlayacağımı biliyorum. Ama şunu da vurgulamak istiyorum, N95 herkes kullanmamalı.

Bakan Ziya Selçuk ise şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük.

* Uzaktan eğitme başlandı. Bu hafta test haftasıydı. Önümüzdeki hafta eğitime devam edeceğiz. Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulunun kararlarıyla doğrudan ilgili.

* Eğitime verilen ara 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

* Ücretli öğretmenlerle ilgili mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda.

* Bizim telafi eğitimi olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında her türlü senaryoya açığız.

* Bu süre içinde de derslere ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor.

* Bu sınavlar konusu başından beri gündemimizde. DGS’nin nasıl yapılacağına ilişkin 3 senaryomuz var.

* Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak.

* Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz.

* Uzaktan eğitimdeki konularla sınav olacaklarını açıklayarak bu stresi asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz.

* Özel kurslar da kapalı olacak. Biz eğitimi telafi ederiz, biz bunu telafi ederiz. Ama hastalığı telafi edemeyiz, konu bütün çocuklarımızın sağlığı.

* Meslek liselerimiz birçok kalemde maske gibi malzemelerin üretimini yapıyor. Çocuklarımıza verdiğimiz mesajlara biraz daha dikkat edersek, biz bu süreci atlatırız.

(Sözcü)