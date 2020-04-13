Koronavirüse karşı kenevir ve bor mucizesi



Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, temizliğe ve hijyene ekstra önem verilen son günlerde, Ulusal Bor Enstitüsü tarafından antiseptik özelliği ile dikkat çeken bor maddesini, içerdiği vitamin ve mineral bakımından zengin kenevir tohumu yağı ile buluşturan Medirevo’nun ortaya çıkardığı mucizeye şahitlik etmeye hazır olun.

Doğrudan satış sektörünün Türkiye’de en bilinen markaları arasında yer almayı hedefleyen Medirevo, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmanın başlıca yolu kişisel hijyen konusunda iddialı ürünler sunuyor. Hijyen konusunda ekstra tedbirler alınan şu günlerde, dünyanın ilk ve tek bor madeni ile kenevir tohumu yağını bir araya getiren marka olma özelliği taşıyan marka sabunları, vitamin içerikli takviyeleri, bakım kremleri ve dahası kevenir tohumu yağı ve bor mucizesiyle adından söz ettiriyor.

Milli cevheri hazineye dönüştürmek

Dünya bor kaynaklarının %73’ünü topraklarında bulunduran Türkiye’de, sektöre “Milli cevheri hazineye dönüştürmek” mottosuyla adım adan Medirevo, hızla ilerlemeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bor maddesinin dezenfektan ve sterilizasyon özelliği, temizlik ve hijyene özellikle dikkat edilen son günlerde, en çok ses getiren konular arasında yer alıyor.

Alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra, üzerine sayısız makale yazılan ve faydaları saymakla bitmeyen kenevir tohumu yağı ile mucizevi bor ikilisini bir araya getiren firma, bu olağanüstü hammaddelerle insan hayatına dokunmayı hedefliyor. Türkiye’nin önünü açacağı düşünülen hammaddede dışa bağımlılığı azaltacak bu adımı Medical Revolution “Medikal Devrim” olarak tanımlayan firma, bor ve kenevir tohumu yağı uyumuyla ortaya çıkan eşsiz ürünlere imza atıyor.

Çatlayan ellere bor mucizesi

Medirevo’nun, koronavirüs döneminde sıkça yıkanmaktan çatlayan eller için ise bor ve kenevir tohumu yağlı el ve vücut kremi önerileri var. Yoğun neme ihtiyaç duyan hassas ciltler için geliştirilmiş Medirevo Care Aynısefa Özlü El & Vücut Balsamı, güçlendirilmiş formülü ile yıpranmış, nem kaybı yaşayan ciltleri nemlendirerek gözle görülür sonuçlar sağlar. Hassas cilt tiplerinin kullanımına uygun olarak formüle edilmiş Bor Ve Kenevir Tohumu Yağlı Medirevo Care El Sabunu, güçlendirilmiş içeriği ile ellerinizi nazikçe temizlemenize yardımcı olurken, cildinizin sabun ve sudan zarar görmesini de engeller.

Çamaşır ve bulaşıklarınızı güvenle yıkayın

Uzmanların açıklamalarına göre, kumaş üzerinde yaklaşık iki gün yaşayabilen koronavirüs salgınının yaşandığı son günlerde, bakterilere karşı en doğal çözümnı kullanabilirsiniz. Bor ve kenevir tohumu yağı mucizesi, mutfakların da vazgeçilmezi;ile bulaşıklarınızı gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz.

Bağışıklık güçlendirici takviye ürünler

İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde kalsiyum, fosfor, D vitamini, magnezyum ve benzeri çok sayıda vitamin içeren bor ve kenevir tohumu yağı mucizesiyle hazırlanan destekleyici ürünler, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Borlu Kenevir ve Fındık Yağı CBD, limon, akgünlük, okaliptus, biberiye, karanfil, tarçın kabuğu, fındık yağı ve kenevir tohumu yağı içeren Borlu Get Up ve bor, kenevir tohumu yağı içeriğiyle Himalaya Tuzlu Alkali Su, bağışıklığınızı kuvvetlendirmeniz gereken bu günlerde, kurtarıcınız olacak.

Yumurta kabuğu zarı, kediotu, B5 & B6 vitamini, borik asit, kenevir tohumu yağı ve magnezyum içeren Üzüm Çekirdekli Gece Multivitamin de, Medirevo’nun karantina günlerinde en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

Boğaz enfeksiyonlarına etkili önlem

Bor, kenevir, misvak ve propolis ile güçlendirilmiş içeriği ile ağız sağlığı için geliştirilen Medirevo Care Diş Macunu ve yine bor, kenevir ve aloe vera içeriği ile Medirevo Care Ferahlatıcı Ağız Spreyi, boğaz enfeksiyonuna karşı ağız hijyenine özellikle dikkat edilen son günlerde kurtarıcınız olacak.