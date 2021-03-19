Koronavirüs'te son durum | Can kayıpları korkutuyor
Covid-19 salgınında can kayıpları her geçen gün daha da artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayısında ise artış devam ediyor.
DÜN 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 869 yeni hastayla birlikte toplam 18 bin 912 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 161 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu