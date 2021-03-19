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Koronavirüs'te son durum | Can kayıpları korkutuyor

Türkiye'de koronavirüs salgınında can kayıplarının artışı durduralamıyor. Pandemi ile mücadelede esnetilen uygulamalar can kayıplarını artırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 01:15
Koronavirüs'te son durum | Can kayıpları korkutuyor

Koronavirüs'te son durum | Can kayıpları korkutuyor

Covid-19 salgınında can kayıpları her geçen gün daha da artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayısında ise artış devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1503 oldu, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.

DÜN 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 869 yeni hastayla birlikte toplam 18 bin 912 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 161 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu

Son Güncelleme: 19.03.2021 07:29
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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