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Koruma altındaki vaşak uyuşturucu ile vurulunca öldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban hayatın en vahşi canlılarından vaşak, tavuk kümesine girince uyuşturulmak istenince can verdi

11 Haziran 2022 Cumartesi 22:06
Koruma altındaki vaşak uyuşturucu ile vurulunca öldü

Koruma altındaki vaşak uyuşturucu ile vurulunca öldü


Bolu'da, tavuk kümesine girdikten sonra uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanıp, tedaviye alınan vaşak öldü. Vaşağın, taksidermi (ölü hayvanları doldurma ve koruma) sonrası Abant Gölü Milli Parkı'nda sergileneceği belirtildi.

Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde tavuk yetiştiren Mahmut Çetin, tavuklarını beslemek için gittiği kümeste vaşak olduğunu gördü.


Vaşağın tellerden dışarı atlayamadığını fark eden Çetin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Veteriner hekimle gelen ekipler, vaşağı yakalamak için uyuşturucu iğne kullandı.

Vaşak, ağ ile yakalandıktan sonra kafese konuldu. 2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada tedavisi yapılan vaşak, öldü. Vaşağın, taksidermi işleminin ardından Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzede sergileneceği belirtildi.

Vaşak, Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türler listesinde yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
VaşakKorumaBolu
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