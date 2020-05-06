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Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek

Pandemi sonrası yeniden açılmasına karar verilen berber salonları için Sarıyer'de önlemler alınıyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:12
Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek


Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek


Pandemi sonrası yeniden açılmasına karar verilen berber salonları için Sarıyer'de önlemler alınıyor.

Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek. İlçedeki işletmeler Sarıyer Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek, vatandaşların hijyenik ortamda hizmet alması sağlanacak.

Berberler ve kuaförler için merakla beklenen açılış tarihi belli oldu.  22 Mart da kapanan merkezler 11 Mayıs itibariyle belirlenen sağlık kurallarına uygun bir şekilde tekrar açılacak.  Zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ilçede bulunan 351 berber ve kuaför dükkanın dezenfekte edileceğini belirtti. 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’da başlayacak olan dezenfeksiyon çalışmalarında dükkanlara hijyen kiti de ücretsiz olarak dağıtılacak.

Anahtar Kelimeler:
DezenfekteSarıyer Belediyesi
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