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Kurban atıkları yaz sıcağı ile birlikte ciddi risk oluşturuyor

Kurban Bayramı ile birlikte çok sayıda yerleşim yeri yakınına atılan sakatat atıkları yaz sıcakları ile birlikte ağır kokular yaymaya başladı. Vatandaşlar bu duruma çözüm bulunmasını istiyor.

10 Temmuz 2022 Pazar 21:02
Kurban atıkları yaz sıcağı ile birlikte ciddi risk oluşturuyor

Kurban atıkları yaz sıcağı ile birlikte ciddi risk oluşturuyor

Yaz sıcakları ile birleşen Kurban Bayramı, yerleşim yeri yakınlarında atılan hayvansal atıklar yüzünden ortaya çıkan ağır koku yüzünden beraberinde önemli sorunlar da getiriyor. Yerel yönetimler vatandaşların rast gele sakatat ve kemik atmasının ciddi sağlık ve hijyen sorunlarını beraberinde getireceği uyarısında bulunmasına rağmen bazı büyük kentlerin etrafında durum oldukça vahim. Osmaniye Kadirli'de kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler: 'Bu kokudan biz duramıyoruz; midemiz bulanıyor'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, belediye ekiplerinin Savrun çayı yatağına kurban atıklarını gömdüğünü ileri sürerek, “Buranın kokusundan mahallede duramıyoruz. Gece gündüz kokuyor. 3 yıldan beri pisliğin içindeyiz. Et de yiyemedik, çocuk da dışarı çıkamıyor” diye tepki gösterdi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi sakinleri, belediyenin Savrun çayı yatağına 3 yıldır derin çukurlar açarak kurban sakatat ve atıklarını gömdüğünü ileri sürdü.

Mahalle sakinlerinden Adem Bülbül, "Vallahi bu kokudan biz duramıyoruz, kokuyor. Üç dört günden beri kokuyor. Bilmiyorum ne düşünüyorlar niye böyle yapıyorlar. Kurbanın bağırsak, karın işte buna benzer şeyleri döküyorlar. Kepçe ile gömüyorlar, 3-4 günden beri de biz bunun kokusunu çekiyoruz. Midemiz bulanıyor, balkonda oturamıyoruz sürekli içerideyiz. Dışarı çıksan kokudan çıkılmıyor" dedi.

"ŞEHRİN GÖBEĞİNE DÖKÜLÜR MÜ?"

Döndü Asena, ise şunları söyledi:

"Keçinin, koyunun sakatatlarını hepsini döküyorlar. Bu sene döküyorlar, yeni sene de varıyorlar, açıyorlar, bir daha dökeyim diye. Haftalarca koku dinle, aylarca koku dinle zaten geçtiği yok kokunun da. Ben astım hastasıyım zaten, şu çocuk astım, bronşit hastası kırıldık geçtik yani. Kimseye derdimizi dinletemiyoruz, anlatamıyoruz. 200 metre var yok ancak şurası. Şehrin göbeğine dökülür mü? Çocuğumuz hep sarılık hastası oldu, karasinek ile ekmek yiyor. Siz de duyuyorsunuz şu kokuyu, dayanılacak gibi değil. Bu ne böyle bayram bize zehir oluyor. Ne misafirimiz gelir oldu ne gidenimiz oldu, şaşırdık yani millet hep kokudan kaçıyor ürküyor, gelen yok."

"OY VER DİYE GELİRLER"

Ümmühanı Tahta, "Kokudan duramıyoruz, buranın kokusundan mahallede duramıyoruz. Gece-gündüz kokuyor. Oraya bağırsağı çıkarıyorlar, geçen sene döktüklerini bu sene çıkarıp gene döküyorlar, kokudan duramıyoruz. 3 yıldan beri böyle pisliğin içindeyiz. Et de yiyemedik çocuk da dışarı çıkamıyor, kokudan duramıyoruz. Muhtar gelir sabahtan ‘oy ver’, belediye başkanı gelir 'oy ver'. Hangi yüzle gelip de bunu diyecekler bize? Muhtarını da istemiyorum, belediye başkanına da oy atmayacağım, muhtara da. Yazık değil mi bize ya çocuğumuz hasta oldu hep" dedi.
 

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KurbanKurban BayramıAtıkSakatatHijyenTemizlikOsmaniyeKadirli
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