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Kurban pazarlığında sosyal mesafeye ilginç çözüm

Koronavirüs yüzünden kurban pazarlığında el sıkışmaya ilginç çözüm. Sosyal mesafe kuralına uyan satıcılar bakın ne yaptı.  

23 Haziran 2020 Salı 12:49
Kurban pazarlığında sosyal mesafeye ilginç çözüm

Kurban pazarlığında sosyal mesafeye ilginç çözüm

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan'da kurulan bir pazar alanında müşteri ve hayvan sahipleri arasında günler öncesinden sıkı pazarlık yaşandı. Öte yandan, pazarlık anında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında el sıkışma yerine sosyal mesafeli tahtadan yapılan el ile pazarlık yapılması dikkat çekti.

EL SIKIŞMALI PAZARLIĞA ÇARE

Hayvan pazarına korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz vatandaş alınmayacak. Sosyal mesafe ve hijyen ise en çok önem verilen unsurlar arasında yerini aldı. Diğer taraftan salgın nedeniyle pazarlık anında yapılan el sıkışmalı pazarlık dönemi sona erdi. Hayvan sahipleri ile müşteriler arasında bayrama günler kala yapılan satış işlemlerinde sıkı pazarlık yapıldı. Pazarlık anında eski usul el sıkışma yerine 1.5 metre uzunluğunda tahtadan yapılma el kullanıldı. 

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul’da kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan’da kurulan bir pazar alanında hayvan sahipleri ile müşteriler arasındaki pazarlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında el sıkışma yerine sosyal mesafeli tahtadan yapılan el ile yapıldı.

31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da hayvan pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan ilçesinde kurulan çiftlikte onlarca büyükbaş hayvan şimdiden sahiplerini bekliyor. Havadan drone ile de görüntülenen hayvan pazarında Covid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğu gözlendi.


MASKELİ MİNİK KUZU

Kurulan pazar alanında şimdiden 100 büyükbaş hayvanın satıldığını belirten işletme sahibi Muhammed Karabıyık, rezervasyon sistemi ile çalıştıklarını söyledi. Pazardaki fiyatlar ise küçükbaş hayvan bin 500 TL ila 2 bin TL arasındayken büyükbaş hayvan 9 bin TL ila 40 bin TL’ye fiyat aralığında yer alıyor. İlginç görüntülere sahne olan hayvan pazarının maskotu minik kuzunun maske takması ise görenleri gülümsetti.

'HAYVANI YALNIZCA VEKALET ESNASINDA GÖRECEK'

Korona virüs sürecinde kurban pazarında her türlü tedbir ve önlemi aldıklarını aktaran işletme sahibi Muhammed Karabıyık, “20 dakikada 7 hayvan kesilecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kesimhanemizi ve düzenimizi almış durumdayız. Maskesiz çiftliğimize giriş olmayacak. Tüm önlemlerimizi aldık. Araç çiftliğe ilk girdiğinde dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Maskesini veriyoruz. Hayvanı yalnızca vekalet esnasında görüyor. Daha sonra poşetle hijyenik olarak teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde hayvana müdahale olmuyor. Sosyal mesafeye uygun düzenimizi aldık müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

'40 BİN TL'YE KADAR HAYVAN VAR'

Kurban pazarlarında bu yılki ortalama fiyatları söyleyen Karabıyık, "Tahtadan el sıkışma aleti yaptık. Küçükbaşlar bin 500 TL’den başlıyor 2 bin TL'ye kadar devam ediyor. Büyükbaşlar ise 9 bin TL'den başlıyor 40 bin TL'ye kadar hayvanımız mevcut. 100 hayvanı sattık rezervasyonlarımız devam ediyor. Pandemiden dolayı bayramın birinci günü kalabalık olmaması için 10 parçaya bölüp müşterilerimize teslim edeceğiz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


'TAHTA EL GÜZEL BİR SİSTEM OLDU'

Pazarlığın yönteminin değişiminden bahseden Bahri Baka, "Temiz bir görüntü var. İlgililer kurbanımız için hazırlığımızı yaptık. Pazarlık yapma yöntemimiz farklı oldu. Pazarlık yapma dinimizde var. Tahta el ile pazarlık yapılması çok güzel bir sistem olmuş" dedi.

470 KİLOLUK BÜYÜKBAŞ 15 BİN TL

Hayvan pazarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu söyleyen Ercan Akgün ise, "Tahta el ile pazarlık çok ilginç ve harika bir düşünce korona virüse karşı sosyal mesafe var ama pazarlığı canlı tutuyor yine. Bir büyükbaş aldık. 470 kilo fiyatı 15 bin 600 TL" şeklinde konuştu.


 

Son Güncelleme: 23.06.2020 14:21
Anahtar Kelimeler:
KurbanKurbanlıkKurban Bayramı
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