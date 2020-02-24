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Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi

Karadeniz'in ünlü kuymağı 4 kişilik aileyi zehirledi. Düzce Gümüşova'da Akça ailesi üyelerinden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 

24 Şubat 2020 Pazartesi 07:52
Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi

Kuymak, 4 kişilik aileyi zehirledi

Mısır unu, tereyağı ve yöreye özgü imansız peyniri, kaşar peyniri ile yapılan kuymak yemeği bir aileyi zehirledi. Dün akşam saatlerinde anne Saliha Akça tarafından yapılan Kuymak yemeğinin ardından rahatsızlanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 2'si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alınırken Anne Saliha Akça'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

Düzce’nin Gümüşova İlçesine bağlı Sultaniye Köyü’nde Akça ailesi, akşam yemeğinde anne Saliha Akça'nın yaptığı Karadeniz mutfağına özgü kuymak isimli yemeği yedi. Mısır unu ve peynir ile yapılan kuymağı yiyen baba Gürbüz Akça, anne Saliha Akça ve Irmak Akça (15) ve Gündüz Alp Akça (3) kusmaya başladı.

Yakınlarına haber veren ailenin yakınları durumu vakit kaybetmeden 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. 

Edinilen bilgilere göre; olay yerine giden sağlık ekipleri Akça ailesine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Anne Saliha Akça’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, baba Gürbüz Akça ve çocuklar Irmak ve Gündüz Alp’in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 

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KuymakKuymak ZehirlenmesiDüzce
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