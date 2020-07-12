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Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?

Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde son yıllarda üretimi yaygınlaşan lavanta balının çok sayıda hastalığa şifa olduğu öne sürülüyor.

12 Temmuz 2020 Pazar 13:35
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?


Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?


Karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan lavanta balı, yoğun ilgi nedeniyle geçen yıla göre 50 TL zamlanarak kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de adını duyuruyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde gerçekleştirilen lavanta üretiminden yılda bin 250 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor. 

Bugüne kadar görsel güzelliği ve kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kovanlarını lavanta bahçeleri yakınına getiren bal üreticileri, lavantanın 40 günlük çiçekli döneminde çiçeğin özünden faydalanıyor. Elde ettikleri lavanta balını lavanta tarlalarının hasat döneminde kovanlardan çıkaran bal üreticileri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki butik alışveriş merkezlerine gönderiyor. Geçen yıl kilosu 250 TL'den satılan lavanta balı yoğun ilgiden dolayı bu yıl 300 TL'den satışa sunuluyor.

'LAVANTA BALI ŞİFALIDIR'

Yaklaşık 8 yıldır bal üreten Ömer Aral, 100 kovanının ve yaklaşık 1 milyon arısının olduğunu söyledi. Arılarına 'işçilerim' diye seslenen Aral, lavanta balının oldukça ilgi gördüğünü ve insanların yeni lezzetleri keşfetmeye buraya geldiklerini söyledi. Son yıllarda lavanta balının Karadeniz'in meşhur Anzer balı kadar ilgi gördüğünü anlatan Aral, "Bölgede su yok, en çok bu zorluyor bizi. Onlar için su taşıyoruz. 

100 kovandan 500 kilogram bal elde ediyorum. Lavanta balının tadı ağır değildir. Şifalıdır, özellikle karaciğer yağlanmasına oldukça faydalıdır" dedi. Aral, diğer bölgelerden gelen bal üreticilerinin bölge halkının arılarına hastalık bulaştırdığından da rahatsız olduğunu sözlerine ekledi.

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