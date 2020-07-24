Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Lozan Antlaşması 97. Yılında

24 Temmuz 2020 Cuma 11:51
Lozan Antlaşması 97. Yılında

Lozan, Bağımsız Türkiye'nin dünyaya ilanıdır.

Lozan Antlaşması, Avrupa Devletleri’nin 1815 Viyana Kongresi’nde, Osmanlı Devleti’ni “hasta adam” olarak ilan edip, mirasını paylaşma kararını alması ile başlayan sürecin sonunda vatanı için direnen Türk Milleti lehine sonuçlanan bir antlaşmadır.

Lozan Görüşmeleri sırasında, ilk oturumda İsmet Paşa’nın oturması için koyulan sandalyenin diğerlerinden alçak olmasına itiraz etmesi ve bunu geçiştirmeye çalışan Lord Curzon’a “Eşit şartlarda görüşeceğiz, eşit yükseklikte oturacağız” demesi bütün sürecin bir özetidir.

İsmet Paşa’nın, ülkesini temsil etmenin sorumluluğuyla, ülkesinin itibarının zedeleneceğini, egemenliğinin tehdit edilebileceğini düşünüp, titiz davranması, önemsiz bile olsa her noktayı tartışması, arkadaşlarına danışması büyük bir diplomatik başarı elde edilmesini sağlamıştır.

İsmet Paşa, Ankara’ya danışmak için sık sık zaman istemesi, cevaplarını ertelemesi,

ağırbaşlılığı, dürüstlüğü, içtenliği ile tarihe saygınlık kazanmış bir Türk devlet adamı olarak tarihe geçmiştir.

İsmet Paşa, sükunet ve kararlılık içinde ve tüm mazlum ulusların temsilcisi gibi hareket etmiştir.

Lord Curzon hazırlanan metnin imzalanmasında ısrar edip, giderim diye tehdit edince, İsmet Paşa hiç duraksamadan “uğurlar olsun!” diyebilmiştir. Bunu fark eden gazetecilerin ne oldu sorusuna da “Esaret altına girmeyi kabul etmedik” yanıtını vermiştir.

Sonuçta;

İlk imza İsmet Paşa tarafından ve Atatürk’ün verdiği altın bir dolmakalemle atılmıştır.

ABD gözlemcisi, “İsmet Paşa Lozan’da büyük bir diplomatik zafer kazanmıştır. Belki bu tarihte kazanılmış en büyük diplomatik zaferdir.” diye tarihe not düşmüştür.

Atatürk, İsmet Paşayı, “Ülkeye bir sürü yararlı hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu kez de tarihi bir başarıyla taçlandırdınız” sözlerinin yer aldığı bir telgrafla kutlamıştır.

Lozan Barış Antlaşması sonuçları bakımından, tam bağımsız bir Türk Devleti’nin kurulduğunu tescil etmiştir.

Bugün bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye minnettarız. Atatürk devrim ve ilkelerinin yılmaz ve yorulmaz savunucularıyız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'den, Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı önlemleri
İBB'den, Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı önlemleri
Sivrisineklerle  yeni nesil ilaçlarla mücadele
Sivrisineklerle  yeni nesil ilaçlarla mücadele
Trafik Hayattır’dan güvenli sürüş videoları
Trafik Hayattır’dan güvenli sürüş videoları
Sarıyer'de kurban satış alanları bayrama hazır
Sarıyer'de kurban satış alanları bayrama hazır
Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerileri
Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerileri
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları yaklaşıyor
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları yaklaşıyor
Cundalı Yalıkavak'ka hafta sonu rezervasyon rekoru
Cundalı Yalıkavak'ka hafta sonu rezervasyon rekoru
Eski maden sahası yeniden yeşillendi
Eski maden sahası yeniden yeşillendi
Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor
Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor
Yaz sıcak, maske terletiyor ama, Terleyen maske takılmaz!
Yaz sıcak, maske terletiyor ama, Terleyen maske takılmaz!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim