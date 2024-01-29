Lozan mübadilleri Sarıyer'de anıldı

Lozan’da imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılında topraklarını terk etmek zorunda kalan vatandaşlar Sarıyer’de anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“BİZLER ATATÜRK’ÜN HEMŞEHRİSİYİZ”

Atalarının terk etmek zorunda kaldığı vatan bildikleri şehirleri, köyleri çok özlediklerini dile getirerek konuşmasına başlayan Sarıyer Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Zehra Filiz Yerebasmaz, “Lozan Mübadele Sözleşmesi’nden yaklaşık 2 milyon insan etkilendi. Evlerini, iş yerlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanları, sevdiklerini, kısacası yaşamlarını geride bıraktılar. Elbette bu yaşananlar zor olsa da, bizler Atatürk’ün hemşerisi, mübadil çocukları ve torunları her daim mübadil olmaktan gurur duyduk. Savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitiren aile büyüklerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

“O SİZİN ATATÜRK’ÜNÜZ AMA BİZİM KEMAL'İMİZ”

“Ben burada bir arada olmaktan çok mutluyum” diyerek sözlerine başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Yıllar önce o topraklara sizlerle birlikte gitmiştik, hiç unutmuyorum oraları dolaşırken yaşlı bir amca Gazi Mustafa Kemal için ‘O sizin Atatürk’ünüz ama bizim Kemal'imiz’ demişti. O zaman anladım ki çok rahat bir arada olabiliriz. Bütün insanlarla buluşabiliriz. Köylerde gezerken bir dedeyle sohbet ettik saçlarımı kokladı ve toprak kokuyorsun dedi, o anki duygularım hala çok taze. Çünkü o dede iki yaşında gitmiş oraya, iki yaşında ayrılmış topraklarından. Sonuç itibariyle ben orada onların o hasretini ve sizin de burada özleminizi görmüş birisi olduğum için sizleri buluşturduğumuz birçok etkinlik düzenledik. Bir insana hizmet etmek, insanın özellikle duygusunu paylaşmak, bir arada olabilmek kadar güzel bir şey yok. O zaman işte yol alabiliyorsunuz. O zaman yürüyebiliyorsunuz. Başka türlü yürüme şansınız yok.”